Khi Barcelona gọi tên Bruno Fernandes

Bruno Fernandes được ủng hộ gia nhập Barcelona trong bối cảnh MU chuẩn bị thanh lọc lực lượng.

Bruno Fernandes từng từ chối cơ hội sang Saudi Arabia trong mùa hè, dù nhận lời mời hấp dẫn từ Al Hilal và viễn cảnh sát cánh cùng Joao Cancelo hay Ruben Neves. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chọn ở lại MU vì muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và cạnh tranh danh hiệu. Nhưng hôm nay, tương lai của anh lại được đặt lên bàn cân, với Barcelona nổi lên như bến đỗ tiềm năng.

Gaizka Mendieta, cựu cầu thủ từng khoác áo Barca, tin rằng Fernandes phù hợp với La Liga và sẽ được Camp Nou đón nhận. Theo ông, tuổi tác không phải trở ngại, khi trường hợp Gundogan đã chứng minh những ngôi sao ở ngưỡng 30 vẫn có thể tỏa sáng.

Tài năng, cá tính và tham vọng giúp Fernandes trở thành mẫu cầu thủ có thể hòa nhập vào triết lý kiểm soát bóng của Barca. Mendieta cũng cho rằng việc không được chơi đúng vị trí sở trường tại Man Utd có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của anh.

Ở Old Trafford, Fernandes là đội trưởng nhưng lại phải lùi sâu hơn trong hệ thống của Ruben Amorim. MU hiện đứng thứ bảy sau 13 vòng, đối mặt nhiều thách thức và dự định cải tổ đội hình.

Theo ESPN, "Quỷ đỏ" sẵn sàng bán bốn cầu thủ gồm Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Tyrell Malacia trong tháng 1 để tạo quỹ bổ sung tuyến giữa. Angelo Stiller của Stuttgart được xem là mục tiêu khả thi nhất, trong khi ba cái tên khác từ Premier League bị đánh giá là quá đắt.

Những biến động ấy khiến tương lai Fernandes thêm mơ hồ. Anh còn hợp đồng đến 2027, nhưng sự quan tâm từ Barca và lời ủng hộ của những tiếng nói có trọng lượng đủ để mở ra giả thuyết về một cuộc chia tay mang tính bước ngoặt. Fernandes không thiếu tham vọng, và những thử thách mới ở một giải đấu khác hoàn toàn có thể hấp dẫn anh.

Liệu anh tiếp tục dẫn dắt Man Utd vượt qua giai đoạn khó khăn, hay tìm đến Camp Nou để viết chương mới? Câu trả lời vẫn ở phía trước, nhưng rõ ràng, ngã rẽ Barcelona không còn là viễn cảnh xa vời.