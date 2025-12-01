Tiền vệ Bruno Fernandes vượt mặt huyền thoại Paul Scholes về số lần kiến tạo, qua đó góp mặt trong top 4 chân chuyền vĩ đại nhất lịch sử Premier League của MU.

Bruno Fernandes vượt mặt Scholes.

Hôm 30/11, đội trưởng người Bồ Đào Nha kiến tạo cho Joshua Zirkzee và Mason Mount ghi bàn, giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng và vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League.

Với thành tích này, Fernandes không chỉ dẫn đầu cuộc đua kiến tạo tại Premier League mùa giải hiện tại (5 lần), mà còn thiết lập một cột mốc quan trọng cho cá nhân anh tại sân Old Trafford. Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 1/2020, Fernandes có 56 kiến tạo tại Premier League, chính thức vượt mặt huyền thoại Paul Scholes (55 lần).

Tuyển thủ Bồ Đào Nha hiện góp mặt trong top 4 chân chuyền hay nhất lịch sử MU. Những cái tên xếp trên anh gồm David Beckham (88 kiến tạo) và Wayne Rooney (93). Dẫn đầu danh sách là huyền thoại Ryan Giggs với 162 kiến tạo trong suốt hai thập kỷ khoác áo “Quỷ đỏ”.

Phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng lớn của Fernandes tiếp tục biến anh thành điểm tựa trong lối chơi của HLV Ruben Amorim. Dù phải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trái sở trường, tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn biết cách tạo dấu ấn với những đường kiến tạo quan trọng.

Nếu duy trì hiệu suất ấn tượng như hiện tại, Fernandes sẽ sớm thu hẹp khoảng cách với Beckham và tiến gần hơn tới nhóm những chân kiến tạo vĩ đại nhất trong lịch sử MU.

