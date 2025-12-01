Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bruno Fernandes vượt mặt Scholes

  • Thứ hai, 1/12/2025 07:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Bruno Fernandes vượt mặt huyền thoại Paul Scholes về số lần kiến tạo, qua đó góp mặt trong top 4 chân chuyền vĩ đại nhất lịch sử Premier League của MU.

Bruno Fernandes vượt mặt Scholes.

Hôm 30/11, đội trưởng người Bồ Đào Nha kiến tạo cho Joshua Zirkzee và Mason Mount ghi bàn, giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng và vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League.

Với thành tích này, Fernandes không chỉ dẫn đầu cuộc đua kiến tạo tại Premier League mùa giải hiện tại (5 lần), mà còn thiết lập một cột mốc quan trọng cho cá nhân anh tại sân Old Trafford. Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 1/2020, Fernandes có 56 kiến tạo tại Premier League, chính thức vượt mặt huyền thoại Paul Scholes (55 lần).

Tuyển thủ Bồ Đào Nha hiện góp mặt trong top 4 chân chuyền hay nhất lịch sử MU. Những cái tên xếp trên anh gồm David Beckham (88 kiến tạo) và Wayne Rooney (93). Dẫn đầu danh sách là huyền thoại Ryan Giggs với 162 kiến tạo trong suốt hai thập kỷ khoác áo “Quỷ đỏ”.

Phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng lớn của Fernandes tiếp tục biến anh thành điểm tựa trong lối chơi của HLV Ruben Amorim. Dù phải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trái sở trường, tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn biết cách tạo dấu ấn với những đường kiến tạo quan trọng.

Nếu duy trì hiệu suất ấn tượng như hiện tại, Fernandes sẽ sớm thu hẹp khoảng cách với Beckham và tiến gần hơn tới nhóm những chân kiến tạo vĩ đại nhất trong lịch sử MU.

Tất cả bàn thắng trận Palace 1-2 MU Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Bruno Fernandes David Beckham Bruno Fernandes Scholes MU

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Tham hoa Rodrygo hinh anh

Thảm họa Rodrygo

3 giờ trước 06:12 1/12/2025

0

Trong khi Kylian Mbappe và Vinicius Junior liên tục tỏa sáng, Rodrygo Goes lại đang trải qua giai đoạn tệ nhất sự nghiệp.

Arsenal bi phat hinh anh

Arsenal bị phạt

3 giờ trước 06:13 1/12/2025

0

Arsenal nhận tới 6 thẻ vàng trong trận hòa 1-1 kịch tính với Chelsea tại Stamford Bridge thuộc vòng 13 Premier League rạng sáng 1/12.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý