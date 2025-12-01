Thảm họa Rodrygo

|
Rodrygo gây thất vọng.
Rạng sáng 1/12, Rodrygo tiếp tục tịt ngòi trong trận hòa 1-1 của Real Madrid trước Girona ở vòng 14 La Liga. Tiền đạo người Brazil trải qua 30 trận liên tiếp không ghi bàn, chuỗi tịt ngòi dài nhất của một cầu thủ tấn công trong lịch sử Real Madrid.
Tính từ lần lập công gần nhất vào ngày 4/3 trước Atletico Madrid tại Champions League, Rodrygo đã trải qua 8 tháng khô hạn bàn thắng ở cấp CLB.
Bàn thắng vào lưới Atletico từng được kỳ vọng sẽ giúp Rodrygo cởi bỏ áp lực, nhưng thực tế lại diễn ra ngược lại. Sau đó, Real Madrid bị loại khỏi Champions League, thất bại ở chung kết Copa del Rey, còn vai trò của Rodrygo ngày càng trở nên mờ nhạt.
Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ mang lại cú hích tinh thần cho tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên, Rodrygo vẫn chật vật trong việc cạnh tranh suất đá chính tại sân Bernabeu.
Từ đầu mùa này, Rodrygo chưa ghi được bàn nào và chỉ đóng góp một pha kiến tạo ở cấp CLB. Trong màu áo tuyển Brazil, anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Hàn Quốc ở trận giao hữu ngày 10/10.
Áp lực ngày càng đè nặng lên vai cầu thủ trẻ người Brazil. Nếu không cải thiện phong độ, Rodrygo có nguy cơ rời sân Bernabéu ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.
