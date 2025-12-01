Hành động gây chú ý của Mount với Yoro

Tối 30/11, Mason Mount tiến đến ôm lấy Leny Yoro sau tiếng còi mãn cuộc khi MU thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 13 Premier League.

Hành động ý nghĩa của Mount với Yoro.

Camera ghi lại cảnh Mount chủ động khoác tay qua vai hậu vệ trẻ đang cúi đầu trong chiếc áo khoác trùm kín, như thể muốn che đi chút hụt hẫng còn đọng lại sau trận đấu. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo điểm nhấn nhân văn giữa một trận đấu căng thẳng.

Yoro có ngày thi đấu không như ý, mắc sai lầm khiến MU bị thổi penalty. Dễ hiểu khi anh tỏ ra khá nặng nề. Ở độ tuổi mới 20, khoảnh khắc như vậy có thể ảnh hưởng lớn về tâm lý, và Mount là người bước tới giúp cậu đàn em bình tâm trở lại.

Đối với Mount, khoảnh khắc ấy phản ánh một cầu thủ từng trải qua không ít biến động, từ niềm tin tuyệt đối ở Chelsea, chấn thương dài hạn, áp lực tại MU đến những lần phong độ cá nhân bị đặt dưới kính hiển vi. Anh hiểu cảm giác trở thành tâm điểm chỉ trích và biết sự động viên đúng lúc quan trọng thế nào.

Khoảnh khắc Mount và Yoro cho thấy bóng đá không chỉ là nơi va đập chiến thuật, mà còn là nơi con người học cách nâng đỡ nhau. Một lời an ủi đúng lúc, một cái ôm nhẹ đôi khi là chi tiết khiến người ta nhớ về trận đấu lâu hơn cả tỷ số trên bảng điện tử.

Trên sân Selhurst Park, Yoro đẩy ngã Jean Mateta trong vùng cấm dẫn đến phạt đền. Tiền đạo đội chủ nhà phải thực hiện penalty đến 2 lần mới có thể mang về bàn mở tỷ số. Sau giờ nghỉ, Joshua Zirkzee bất ngờ tỏa sáng với pha xoay người dứt điểm đầy ấn tượng từ góc hẹp.

Phút 64, MU hoàn tất màn lội ngược dòng khi Bruno Fernandes mớm bóng vừa tầm để Mount tung cú sút xuyên hàng rào thủ thành Dean Henderson. "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 6 với 21 điểm, kém top 4 chỉ một điểm.

Tất cả bàn thắng trận Palace 1-2 MU Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.