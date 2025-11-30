Lợi thế giúp MU lội ngược dòng trước Palace

Việc không phải đá ở cúp châu Âu giúp MU có thể lội ngược dòng nhờ thể lực vượt trội, trước một Crystal Palace có lực lượng mỏng. .

"Quỷ đỏ" lần đầu thắng Palace sau hơn 2 năm, qua đó chiếm luôn vị trí thứ 6 của đối thủ.

Ở vòng 13 Premier League diễn ra tối 30/11, Joshua Zirkzee, Mason Mount lần lượt ghi bàn giúp MU đánh bại chủ nhà Crystal Palace 2-1. Trong trận đấu tại London, Crystal Palace chơi lấn lướt trong hiệp 1, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với Manchester United. Việc họ vươn lên dẫn bàn nhờ công của Mateta ở phút 32 là xứng đáng.

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, "Quỷ đỏ" tận dụng lợi thế thể lực vượt trội để áp đảo đối phương và giành chiến thắng chung cuộc. Theo cựu tuyển thủ Anh, Gary Lineker, sự sa sút rõ rệt của Palace sau giờ nghỉ phản ánh đúng vấn đề lớn nhất của họ mùa này: lực lượng không đủ dày để cùng lúc cạnh tranh ở Premier League và đấu trường châu Âu (Europa Conference League).

"Palace mệt mỏi thấy rõ khi phải chơi ở châu Âu hồi thứ Năm, sau đó đá Chủ Nhật tại Premier League", Lineker nhận xét.

Đặc biệt ở khu vực trung tuyến, đội bóng của HLV Oliver Glasner gần như bị bóp nghẹt ở hiệp hai. Đây chính là nguyên nhân khiến họ không thể duy trì cường độ cao suốt 90 phút trước một MUvcó chiều sâu đội hình tốt hơn, và không phải đá cúp châu Âu mùa này.

Chiến thắng này không chỉ giúp MU cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn phơi bày rõ sự chênh lệch về tiềm lực giữa hai đội, nhất là khi lịch thi đấu dày đặc đang thử thách nghiêm trọng khả năng chống chịu của Crystal Palace.