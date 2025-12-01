MU đúng khi giữ Zirkzee

Manchester United thoát khỏi tháng 11 u ám bằng chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace, trong trận đấu mà quyết định giữ Joshua Zirkzee trên sân của Ruben Amorim trở thành bước ngoặt quan trọng.

Zirkzee và Mount ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của MU trước Palace.

MU rời Selhurst Park với chiến thắng 2-1 thuộc vòng 13 Premier League tối 30/11, nhưng điều họ mang về còn lớn hơn ba điểm. Đó là cảm giác đội bóng tìm lại nhịp đập quen thuộc sau tháng 11 đầy bất ổn.

May mà MU đã thắng

Trong một buổi chiều tưởng như mọi vấn đề cũ lại ùa về, Ruben Amorim đứng vững giữa áp lực và đưa ra lựa chọn khiến người ta phải nhìn lại cách ông đọc trận đấu. Và Joshua Zirkzee, người bị chỉ trích nhiều nhất thời gian qua, chính là mảnh ghép làm trọn vẹn câu chuyện đó.

MU cần một cú chặn đà sau thất bại đáng xấu hổ trước Everton. Họ cũng cần phá cái dớp sân khách kéo dài suốt nhiều tháng. Nhưng khi hiệp một khép lại, MU lại rơi đúng vào trạng thái khiến người hâm mộ mệt mỏi: thiếu ý tưởng, thiếu tốc độ và thiếu người biết kéo đội bóng đi lên.

Crystal Palace, dù mệt mỏi sau chuyến hành quân tới Pháp đá Europa League, vẫn dễ dàng áp chế hàng thủ Manchester United. Sai lầm của Leny Yoro, pha phòng ngự lúng túng của De Ligt và tâm lý bất ổn của bộ đôi tấn công Amad-Mbeumo khiến MU chìm trong rối rắm.

Đó là thời điểm cho một HLV dám quyết định. Amorim làm điều mà nhiều người né tránh: nhận ra rằng một số lựa chọn tưởng như hiển nhiên phải được đưa ra khỏi khuôn mẫu.

Ông gạt Patrick Dorgu khỏi đội hình xuất phát sau khi chính cầu thủ này nói rằng mình thường xuyên lo lắng khi có bóng. Amorim cũng tin dùng Dalot, người vốn không để lại dấu ấn quá rõ rệt bên cánh trái mùa này.

MU đã tìm lại hương vị chiến thắng.

Trên mặt sân Selhurst Park, những thay đổi ấy tạo hiệu ứng tức thì. Dalot đưa lại năng lượng và nhịp độ mà MU thiếu suốt nhiều tuần. Bruno Fernandes và Casemiro ổn định trục giữa, giúp MU thoát pressing và giữ bóng tốt hơn. Cả hai trở thành phần quan trọng của cuộc lội ngược dòng, dù những người ghi bàn lại là hai cái tên chịu nhiều áp lực hơn cả.

Joshua Zirkzee có hiệp một tệ hại. Anh thiếu cảm giác, thiếu sự gọn ghẽ trong xử lý, và tiếp tục khiến người ta đặt câu hỏi vì sao MU bỏ ra 35 triệu bảng để chiêu mộ một tiền đạo chưa từng chứng minh được gì ở Premier League.

Nhưng Amorim hiểu rằng rút cậu học trò người Hà Lan khỏi sân lúc ấy chỉ làm tăng sự bất ổn. MU thiếu lựa chọn trên ghế dự bị, nhưng quan trọng hơn, họ thiếu tính nhất quán trong niềm tin vào những bản hợp đồng mới. Amorim muốn gửi đi tín hiệu: anh đáng được ở lại sân để tự sửa sai.

Và Zirkzee đã làm đúng như vậy. Bàn thắng gỡ hòa là khoảnh khắc mà mọi tiền đạo cần có để mở ra một chương mới. Nó không chỉ là một bàn thắng. Đó là cú dứt điểm thể hiện sự dứt khoát mà người ta hiếm thấy ở Zirkzee từ đầu mùa. Một khoảnh khắc mà anh cho thấy mình vẫn có thể trở thành mũi nhọn đúng nghĩa, thay vì chỉ là một mắt xích chơi lùi sâu thiếu đột biến.

Amorim có những điều chỉnh hợp lý

Mason Mount, người từng bị xem như “khoản đầu tư sai chỗ” dưới thời Erik ten Hag, cũng tạo dấu ấn quan trọng với pha kết thúc sắc như dao cắt nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng ấy xuất phát từ thế trận mà MU áp đặt tốt hơn trong hiệp hai. Tốc độ của Amad, sự càn lướt của Mbeumo và khả năng đánh chiếm trung tuyến của Casemiro giúp MU trở thành chính họ sau giờ nghỉ.

Ruben Amorim đã có những điều chỉnh hợp lý về nhân sự trước Palace.

Song, người thay đổi tất cả vẫn là Amorim. Ông không nói nhiều sau trận. Amorim cũng không phô trương về những điều chỉnh chiến thuật. Nhưng cách MU đá trong hiệp hai cho thấy một tập thể được “đánh thức” đúng lúc.

"Quỷ đỏ" đã không hốt hoảng, không cố gắng xử lý những bóng dài vô tội vạ. Họ bình tĩnh dần đẩy Crystal Palace xuống thấp và chờ thời điểm kết liễu.

Chiến thắng này không làm mọi vấn đề của MU biến mất. Họ vẫn dễ tổn thương trước những tình huống pressing trực diện. Hàng thủ vẫn cần sự ổn định từ De Ligt và Yoro. Và Manchester United vẫn là tập thể chưa biết duy trì sự sắc bén trên sân khách.

Nhưng ở Selhurst Park, họ tìm thấy một điều quan trọng: sự hồi phục của niềm tin. Zirkzee có thể không trở thành sát thủ như kỳ vọng, nhưng nếu tiếp tục ghi những bàn quan trọng, giá trị của anh sẽ vượt xa những chỉ trích bây giờ. Mount dần chứng minh rằng anh vẫn còn nhiều thứ để cống hiến. Và Amorim, giữa bão chỉ trích, cho thấy mình đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định khó khăn nhất vào đúng thời điểm cần thiết.

Manchester United đã thắng một trận bóng. Nhưng quan trọng hơn, họ thắng trong cuộc chiến tâm lý với chính mình. Và điều đó có khi còn đáng giá hơn cả ba điểm.