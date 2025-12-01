Vì sao Ronaldo chỉ súc miệng rồi nhổ nước?

Siêu sao Cristiano Ronaldo thường có thói quen kỳ lạ là súc miệng bằng nước rồi lập tức nhổ ra thay vì uống.

Hành động thường thấy của Ronaldo.

Trong hơn hai thập kỷ tung hoành tại Sporting Lisbon, MU, Real Madrid, Juventus và hiện tại là Al Nassr, Ronaldo luôn được ca ngợi nhờ kỷ luật sinh hoạt gần như hoàn hảo. Thế nhưng giữa loạt khía cạnh về chế độ ăn, giấc ngủ hay luyện tập, có một chi tiết ít gây tò mò là tại sao Ronaldo không uống nước trong trận mà chỉ súc miệng rồi nhổ ra?

Theo trang 45performancepro, đây là một kỹ thuật khoa học có tên "carbohydrate mouth rinse" (súc miệng bằng dung dịch carb), giúp kích hoạt các thụ thể trong khoang miệng để đánh lừa não bộ rằng cơ thể vừa nạp năng lượng, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi và tăng sự tỉnh táo ngay lập tức.

Ngoài ra, hành động của Ronaldo còn tránh được tình trạng khó chịu dạ dày thường xảy ra khi uống nước thật trong lúc vận động cường độ cao. Vì vậy, phần lớn cầu thủ không riêng gì Ronaldo chỉ nạp nước nhiều trước trận hoặc trong giờ nghỉ, chứ không uống liên tục khi đang chạy trên sân.

Giải thích khoa học này phần nào phản ánh triết lý quen thuộc của Ronaldo bởi mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều phải phục vụ cho hiệu suất tối ưu. Ngay cả chuyện uống nước cũng được anh tính toán đến mức gần như tuyệt đối.

Ở tuổi 40, CR7 vẫn ghi bàn đều đặn cho Al Nassr và tiếp tục dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. Và có lẽ, chính những thói quen "nhỏ mà không nhỏ" như vậy góp phần kéo dài sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.