Ronaldo bị chế nhạo trong ngày Messi vô địch

Với danh hiệu khu vực miền Đông MLS 2025, Lionel Messi tiếp tục nới rộng khoảng cách danh hiệu với kình địch Cristiano Ronaldo.

Messi giành thêm danh hiệu tại MLS. Ảnh: Reuters.

Sáng 30/11, Inter Miami thắng 5-1 trước New York City để lên ngôi tại khu vực miền Đông MLS 2025, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup kể từ khi Messi sang Mỹ thi đấu.

Theo thống kê, Messi đã nâng tổng số danh hiệu lớn trong sự nghiệp lên con số 47, nhiều hơn Ronaldo 14 danh hiệu, dù M10 trẻ hơn CR7 hai tuổi.

Cùng rời châu Âu vào năm 2023, hành trình của Messi và Ronaldo lại đi theo hai hướng trái ngược. Trong khi Messi giành 3 danh hiệu cùng Inter Miami, Ronaldo chỉ một lần nâng cúp, nhưng đó là tại một giải đấu không chính thức (Arab Champions Cup).

Inter Miami góp mặt ở chung kết tổng MLS. Ảnh: Reuters.

Ngay lập tức, người hâm mộ đưa ra sự so sánh giữa hai siêu sao. Một tài khoản viết: “Ronaldo ghi nhiều bàn nhưng lại trắng tay, thật tội". Tài khoản khác nhận xét: “Messi tạo ra khác biệt ở Inter Miami, còn Ronaldo thì không". Một người hâm mộ khác bình luận: “Không cần so sánh nữa, Messi thật sự biết cách đưa một đội bóng yếu đến ngôi vô địch".

Tại Mỹ, Messi đóng góp 77 bàn thắng và 41 pha kiến tạo sau 87 trận, tổng cộng 118 lần tham gia vào các tình huống ghi bàn, một hiệu suất khiến cả MLS phải ngả mũ. Tầm ảnh hưởng của Messi còn thể hiện ở cách anh nâng tầm tập thể, biến Inter Miami từ một CLB bị đánh giá thấp thành một đội bóng có bản sắc, lối chơi và tham vọng rõ rệt.

Messi cũng vừa thiết lập một cột mốc lịch sử khác khi trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất mọi thời đại. Với 405 kiến tạo, anh vượt qua hai huyền thoại Ferenc Puskas (404) và Pele (369).

Khoảnh khắc Messi nâng cúp vô địch tại Mỹ Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.