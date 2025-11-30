Chức vô địch Copa Libertadores 2025 của Flamengo không chỉ khẳng định vị thế của một thế lực Nam Mỹ, mà còn đưa Saul vào nhóm cầu thủ Tây Ban Nha hiếm hoi chạm tay vào chiếc cúp danh giá này.

Saul ghi dấu lịch sử cùng Flamengo.

Flamengo đăng quang lần thứ tư, nhưng sau ánh hào quang là những câu chuyện đặc biệt. Filipe Luis vừa vô địch với tư cách HLV sau khi từng nâng cúp trong vai trò cầu thủ. Danilo trở thành người đầu tiên thắng hai Libertadores và hai Champions League. Và Saul trở thành người Tây Ban Nha thứ hai bước lên bục vinh quang, sau Pablo Mari ở mùa 2019, cũng cùng Flamengo.

Saul ngồi dự bị và không ra sân phút nào trong trận chung kết, nhưng hành trình của anh lại tạo nên một gam màu khác. Tháng 7, Saul tưởng như đã thuộc về Trabzonspor. Một chuyến bay riêng chờ sẵn và mọi thỏa thuận dường như đã hoàn thành. Nhưng giám đốc thể thao Flamengo, Jose Boto, xoay chuyển tình thế chỉ trong vài giờ. Ông kể lại: “Tôi kéo cậu ấy xuống từ chuyến bay mà CLB Thổ Nhĩ Kỳ tin chắc sẽ đưa Saul sang đó. Tôi hoàn tất vụ này gần 5 giờ sáng. Mệt nhưng xứng đáng”.

Flamengo muốn Saul, còn Saul muốn tái hợp với người đồng đội cũ Filipe Luis. Họ từng đứng cùng chiến tuyến trong màu áo Atletico Madrid. Sự đặt cược ấy được đền đáp bằng chiếc cúp Libertadores.

Với Saul, đây là danh hiệu lớn nhất kể từ khi rời châu Âu. Trước đó, anh có hai Europa League, một Copa del Rey, một Siêu cúp Tây Ban Nha và một Siêu cúp châu Âu trong màu áo Atletico. Khi khoác áo Chelsea, anh cũng kịp góp mặt trong đội hình vô địch FIFA Club World Cup.

Câu chuyện của Saul nối dài hành trình mà Pablo Mari từng mở ra. Năm 2019, trung vệ người Tây Ban Nha được Flamengo đưa về vào tháng 7 và chỉ bốn tháng sau trở thành nhân vật lịch sử. Flamengo thắng River Plate 2-1 ở Lima, trong trận đấu mà Gabigol bùng nổ với hai bàn thắng phút 89 và 92. Marí đá chính suốt trận.

Sáu năm sau, Flamengo lại vô địch trên cùng mảnh đất Peru và thêm một cầu thủ Tây Ban Nha bước lên bục nhận cúp. Saul không góp mặt trên sân, nhưng tên anh vẫn nằm trong dòng chảy lịch sử mà Mengão đang viết tiếp.