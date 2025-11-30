HLV Filipe Luis bật khóc sau chức vô địch lịch sử

Rạng sáng 30/11, Flamengo đánh bại Palmeiras 1-0 ở chung kết Copa Libertadores trên sân Monumental.

HLV Filipe giúp Flamengo trở thành CLB Brazil đầu tiên vô địch Nam Mỹ 4 lần.

Trận chung kết Copa Libertadores diễn ra với thế trận chặt chẽ. Trong suốt một giờ bóng lăn, người hâm mộ chỉ được chứng kiến một cú sút trúng đích, thống kê quá ít ỏi so với số thẻ vàng được trọng tài chính rút ra dành cho cầu thủ đôi bên (5 lần).

Đột biến chỉ đến sau một pha bóng cố định ở phút 67. Từ chấm phạt góc, Giorgian de Arrascaeta treo bóng chuẩn xác để cựu hậu vệ Man City, Danilo bật cao hơn tất cả, trước khi tung cú đánh đầu dũng mãnh đưa bóng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

CĐV Flamengo vỡ òa sau bàn thắng.

Sau bàn thua, Palmeiras không còn lựa chọn ngoài việc dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, trước khối phòng ngự kỷ luật của Flamengo, đoàn quân áo xanh không tạo ra cơ hội nào đáng kể, ngoại trừ pha dứt điểm cận thành đưa bóng ra ngoài của Vitor Roque ở phút 89.

Với kết quả này, Flamengo trở thành CLB Brazil đầu tiên trong lịch sử vô địch Nam Mỹ 4 lần, trong khi Filipe Luis tiếp tục cho thấy sự mát tay trên cương vị huấn luyện viên.

Đây đã là chiếc cúp thứ 4 của nhà cầm quân trẻ này chỉ sau hơn một năm dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ, đen. Trước đó, đội chủ sân Maracana đã vô địch cúp Quốc gia Brazil, Siêu cúp Brazil và chức vô địch bang Rio De Janeiro.