Arsenal ra quyết định về Gabriel Jesus

HLV Mikel Arteta ngăn mọi khả năng chuyển nhượng Gabriel Jesus trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp sự quan tâm từ West Ham, Everton cùng hai CLB Brazil là Flamengo và Palmeiras.

Arsenal không đồng ý để Jesus rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Quyết định xuất phát từ nỗi lo ngày càng lớn về tình trạng thể lực của bộ đôi tiền đạo Viktor Gyokeres và Kai Havertz. Hai trụ cột này gặp chấn thương, khiến Arsenal đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự ở tuyến trên.

Đáng chú ý, Jesus chính thức tái xuất trong buổi tập hôm 7/11 tại London Colney. Đây là lần đầu tiên sau 10 tháng, Jesus hoàn thành trọn vẹn buổi tập cùng đội một.

Jesus dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận thua trước Manchester United tại FA Cup hôm 14/1, buộc phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 10 tháng. Ngôi sao xứ samba vì thế đối mặt với tương lai bất ổn tại Arsenal.

Kể từ khi gia nhập "Pháo thủ" từ Man City năm 2022, chân sút người Brazil thường xuyên sa sút phong độ và gặp các chấn thương. Hợp đồng của Jesus với Arsenal còn thời hạn đến tháng 6/2027. Do đó, "Pháo thủ" từng cân nhắc bán sớm cầu thủ để tránh rơi vào trạng thái bị động hè năm sau.

Tuy nhiên, sự trở lại vào lúc này có thể cứu vãn sự nghiệp của Jesus tại Arsenal. Khi ấy, HLV Arteta có thêm lựa chọn cho hàng công ở giai đoạn quyết định trong cuộc đua vô địch.

Việc giữ Jesus cho thấy triết lý của Arteta khi chiều sâu đội hình sẽ quyết định ngôi vương. Arsenal không muốn tự làm yếu mình giữa mùa. Nếu Jesus lấy lại phong độ, anh có thể trở thành vũ khí bí mật trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh.