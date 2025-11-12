Arsenal có thể nổ 'bom tấn' Rodrygo

Arsenal được cho là có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện một thương vụ lớn như Rodrygo Goes trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Rodrygo vẫn nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

Theo ESPN, Arsenal bày tỏ sự quan tâm tới Rodrygo khi ngôi sao người Brazil đang bị thất sủng tại Real Madrid. Các nguồn tin cho biết cả Real Madrid lẫn Rodrygo đều mở cửa cho khả năng chia tay nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Dù vậy, vấn đề nằm ở chỗ Arsenal hiện có Bukayo Saka không thể thay thế ở cánh phải. Nếu Rodrygo cập bến Emirates, sự thay đổi sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến các cầu thủ chơi cánh đối diện như Leandro Trossard và Gabriel Martinelli.

Trossard được Arsenal tưởng thưởng bằng hợp đồng mới hồi tháng 8, kèm mức lương cải thiện đáng kể. Song, thời hạn hợp đồng không được gia hạn. Cầu thủ người Bỉ vẫn thể hiện phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, tương lai của anh sẽ được đánh giá lại khi mùa giải kết thúc.

Tình cảnh của Martinelli cũng tương tự. Hè năm sau, anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy CLB muốn bán, nhưng tình trạng hợp đồng của cả Trossard và Martinelli đồng nghĩa Arsenal hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm một ngôi sao chạy cánh khác.

Nếu thương vụ Rodrygo được kích hoạt, đó là bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời là lời tuyên bố rõ ràng rằng Arsenal sẵn sàng đầu tư mạnh tay để biến tham vọng vô địch Premier League thành hiện thực.