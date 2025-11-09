Real bạo chi 250 triệu euro cho 2 tân binh bom tấn

Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng chi tới 250 triệu euro để mang về Bernabeu 2 ngôi sao, Declan Rice của Arsenal và Bradley Barcola của Paris Saint-Germain.

Real có kế hoạch bổ sung nhân sự ở hàng công và tuyến giữa.

Theo Fichajes, mục tiêu số một của Real Madrid là Declan Rice, tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới hiện nay. Real Madrid sẵn sàng chi 150 triệu euro để thuyết phục Arsenal nhả người. Mức giá này vượt xa con số 116 triệu euro mà “Pháo thủ” từng trả cho West Ham.

Ban lãnh đạo "Los Blancos" tin rằng Rice là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa. Cầu thủ người Anh có thể mang lại nguồn năng lượng, khả năng thu hồi bóng và tính linh hoạt chiến thuật phù hợp với triết lý của HLV Xabi Alonso. Tại Leverkusen, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng gặt hái thành công với một tiền vệ có phong cách thi đấu tương tự Rice, đó là Granit Xhaka.

Song song với đó, Real Madrid cũng muốn tăng cường sức mạnh hàng công bằng việc chiêu mộ Bradley Barcola, ngôi sao 23 tuổi đang tỏa sáng trong màu áo PSG. Cầu thủ người Pháp gây ấn tượng mạnh nhờ tốc độ, kỹ năng đi bóng và sự chín chắn trong lối chơi. Real sẵn sàng bỏ ra 100 triệu euro cho thương vụ này, coi anh là người kế nhiệm tiềm năng nếu Rodrygo rời Bernabeu.

Dù PSG không muốn để Barcola ra đi, lời đề nghị khổng lồ cùng khát vọng chinh phục La Liga của cầu thủ trẻ có thể khiến thương vụ này trở nên khả thi. Với ngân sách khổng lồ đã được phê duyệt cùng danh tiếng hàng đầu thế giới, Real Madrid khẳng định họ có thể sở hữu bất kỳ ngôi sao nào của làng túc cầu hiện tại.