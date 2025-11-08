Real Madrid làm Wirtz vỡ mộng

Florian Wirtz từng rất kỳ vọng được Real Madrid chiêu mộ nhưng đội chủ sân Bernabeu không có bất kỳ động thái nào trong hè vừa qua.

Wirtz từng chọn gia nhập Real Madrid trước khi đầu quân cho Liverpool.

Florian Wirtz từng nuôi giấc mơ khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, thay vì cập bến Bernabeu, anh lại gia nhập Liverpool vào mùa hè với mức giá kỷ lục 125 triệu euro. Theo xác nhận của Fernando Carro, Giám đốc Điều hành Leverkusen, chỉ cần Real Madrid đưa ra lời đề nghị chính thức, Wirtz chắc chắn sẽ chọn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Real Madrid không hành động. Ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu tin rằng hàng tiền vệ hiện tại đủ chiều sâu và không cần thêm một cầu thủ tấn công nữa. Chính sự chần chừ ấy mở đường cho Liverpool vào cuộc và nhanh chóng chốt xong thương vụ bom tấn.

Kể từ khi sang Anh, Wirtz vẫn đang vật lộn để hòa nhập. Sau 14 trận, anh chưa ghi bàn nào cho Liverpool. Tưởng chừng cú đúp kiến tạo ở Champions League sẽ giúp cựu cầu thủ Leverkusen lấy lại sự tự tin nhưng không, Wirtz vẫn chưa thể bắt nhịp với Premier League.

Tốc độ, thể lực, khả năng tranh chấp của ngôi sao người Đức đều không quá nổi bật. Đây là yếu tố khiến anh dễ dàng bị các hậu vệ ở Premier League vô hiệu hóa.

HLV Arne Slot kêu gọi sự kiên nhẫn, song áp lực từ truyền thông và người hâm mộ ngày càng tăng. Môi trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt hơn Bundesliga, nơi Wirtz từng tỏa sáng dưới bàn tay dìu dắt của Xabi Alonso.