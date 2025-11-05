Wirtz đang phá hỏng Liverpool

Florian Wirtz chưa kịp tỏa sáng ở Liverpool đã bị chính Arsene Wenger thẳng thắn phê phán, cho rằng yêu cầu ích kỷ của tiền vệ người Đức đang làm xáo trộn hệ thống vốn hoàn hảo của đội bóng áo đỏ.

Florian Wirtz đến Liverpool với danh tiếng của một tài năng lớn, người được kỳ vọng nâng tầm hàng công sau khi giúp Bayer Leverkusen lên ngôi ở Đức. Nhưng chỉ sau vài tháng, anh trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích.

Màn trình diễn nhạt nhòa trước Real Madrid ở League Phase, Champions League rạng sáng 5/11 là giọt nước tràn ly. Wirtz chơi mờ nhạt, thiếu gắn kết và gần như “tàng hình” trong một trận đấu lớn, điều không thể chấp nhận với một cầu thủ có giá 130 triệu euro.

Cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger khi bình luận trên BeIN Sports, chỉ rõ nguyên nhân: “Vấn đề nằm ở yêu cầu của Wirtz. Cậu ấy đòi chơi ở vị trí số 10 thay vì chạy cánh, và Liverpool nhượng bộ để có chữ ký của cậu ấy. Nhưng điều đó khiến tuyến giữa từng giúp họ vô địch Premier League bị phá vỡ”.

Theo ông, việc Wirtz được ưu tiên khiến Szoboszlai phải dạt cánh, còn Gravenberch và Mac Allister không còn giữ được sự cân bằng quen thuộc.

Thống kê 15 trận, 3 kiến tạo của Wirtz là quá ít với kỳ vọng và số tiền khổng lồ mà Liverpool chi ra.

Wenger cho rằng HLV Arne Slot của Liverpool cần hành động sớm: “Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ trả lại sơ đồ cũ và để Wirtz chơi ở biên. Đội bóng cần chiều rộng và tốc độ, chứ không phải một tiền vệ tấn công đòi hỏi vị trí riêng”. Lời phê bình ấy không chỉ nhắm vào Wirtz, mà còn như lời cảnh báo về việc Liverpool đang đánh mất bản sắc tập thể.

Dù ra sân trong 10 trận Premier League, anh mới 6 lần đá chính và chưa có bàn thắng nào. Sự thích nghi chậm chạp của Wirtz đang khiến hàng công Liverpool mất đi nhịp độ và tính đột biến.

Wirtz vẫn còn thời gian để chứng minh mình xứng đáng, nhưng áp lực ở Anfield không cho phép những khởi đầu yếu ớt kéo dài. Premier League không có chỗ cho sự kiêu ngạo hay đòi hỏi cá nhân. Và nếu không thay đổi, Wirtz có thể trở thành ví dụ mới nhất cho bài học muôn thuở: tài năng thôi chưa đủ để tồn tại ở nước Anh.