Wirtz lọt vào tầm ngắm Real Madrid

  • Thứ ba, 4/11/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin chuyển nhượng liên quan đến Florian Wirtz bất ngờ xuất hiện vài giờ trước trận Liverpool tiếp Real Madrid ở Anfield thuộc vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

Real được cho là đang theo dõi tình hình của Wirtz ở Liverpool.

Wirtz rời Bayer Leverkusen để gia nhập Liverpool mùa hè vừa qua với mức phí 116 triệu bảng. Dù nhận được kỳ vọng lớn, Wirtz đang vật lộn để thích nghi với môi trường mới. Anh chưa ghi bàn và chỉ có 3 kiến tạo sau 14 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh phong độ chưa như kỳ vọng, tiền vệ người Đức liên tục được đồn đoán về khả năng rời Liverpool. Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của Wirtz.

Trước đó, CEO Leverkusen, Fernando Carro, tiết lộ với SPORT1 rằng Wirtz thực tế có cơ hội gia nhập Real vào hè 2025 nếu CLB này thực sự triển khai kế hoạch chuyển nhượng.

Ông Carro cho biết: "Wirtz là mẫu cầu thủ khát khao Champions League. Cậu ấy biết Leverkusen đã vô địch Bundesliga, nhưng chinh phục Champions League với chúng tôi là thử thách lớn. Nếu Xabi Alonso đưa ra đề nghị, chắc chắn Wirtz đã sang Madrid".

Dù vậy, Real quyết định chọn Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono để nâng cấp đội hình, thay vì Wirtz. Thực tế, HLV Xabi Alonso vẫn đánh giá rất cao cậu học trò cũ ở Đức.

Trước trận đấu, HLV Alonso tin tưởng Wirtz sẽ tỏa sáng: "Không nghi ngờ gì cả, vấn đề chỉ là thời gian. Việc chuyển sang Premier League là thay đổi lớn với cậu ấy sau nhiều năm ở Đức. Khi thời cơ đến, cậu ấy sẽ chứng minh bản thân, giống như nhiều cầu thủ xuất sắc từng làm được trước đây".

Thảm họa Florian Wirtz

Tiền vệ người Đức có màn trình diễn nhạt nhòa trong trận thắng 2-0 của Liverpool trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League vào rạng sáng 2/11.

07:21 2/11/2025

Slot đã đúng khi gạt Salah

Hai pha kiến tạo trong bốn phút giúp Florian Wirtz tỏa sáng rực rỡ ở vị trí vốn thuộc về Mohamed Salah, mở ra cuộc cạnh tranh thế hệ mới trong hàng công Liverpool.

11:00 24/10/2025

Wirtz lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng 5-1 của Liverpool

Rạng sáng 23/10, Liverpool bị dẫn bàn nhưng thắng ngược Frankfurt 5-1 ngay trên sân khách ở vòng phân hạng Champions League.

03:55 23/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

