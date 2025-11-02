Thảm họa Florian Wirtz

Tiền vệ người Đức có màn trình diễn nhạt nhòa trong trận thắng 2-0 của Liverpool trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League vào rạng sáng 2/11.

Phút 79 trận đấu trên san Anfield, Liverpool có cơ hội tổ chức phản công. Thay vì chuyền cho đồng đội đang băng lên, Wirtz lại có pha xử lý đưa bóng đi thẳng về phía biển quảng cáo ở ngoài đường biên dọc.

Pha xử lý nghiệp dư của Wirtz.

Trên khán đài, CĐV Liverpool chết lặng, trong khi khu vực của số ít người hâm mộ đội khách vang lên những tiếng chế nhạo tiền vệ người Đức.

Chưa dừng ở đó, Wirtz còn bị đem ra làm trò cười sau tình huống bị Boubacar Kamara "xâu kim" dễ dàng trong một nỗ lực lao vào cướp bóng.

Ở trận này, bản hợp đồng trị giá 125 triệu euro của Liverpool vào sân từ phút 77. Anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn 4 lần, không có cú sút hay đường chuyền tạo cơ hội. Đến giờ này, đóng góp của Wirtz cho Liverpool ở Premier League vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Tưởng chừng cú đúp kiến tạo ở Champions League sẽ giúp cựu cầu thủ Leverkusen lấy lại sự tự tin nhưng không, Wirtz vẫn chưa thể bắt nhịp với môi trường bóng đá khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh. Tốc độ, thể lực, khả năng tranh chấp của ngôi sao người Đức đều không quá nổi bật. Đây là yếu tố khiến anh dễ dàng bị các hậu vệ ở Premier League vô hiệu hóa.

Trong ngày Wirtz bị chế nhạo, Liverpool vẫn giành 3 điểm trước Aston Villa để trở lại cuộc đua top 4. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, cụ thể là 11 năm, Liverpool chưa từng thua khi tiếp đón đối thủ vùng Midlands.

Bảng xếp hạng Premier League.