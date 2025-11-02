Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm họa Florian Wirtz

  • Chủ nhật, 2/11/2025 07:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ người Đức có màn trình diễn nhạt nhòa trong trận thắng 2-0 của Liverpool trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League vào rạng sáng 2/11.

Phút 79 trận đấu trên san Anfield, Liverpool có cơ hội tổ chức phản công. Thay vì chuyền cho đồng đội đang băng lên, Wirtz lại có pha xử lý đưa bóng đi thẳng về phía biển quảng cáo ở ngoài đường biên dọc.

Liverpool dau Aston Villa anh 1

Pha xử lý nghiệp dư của Wirtz.

Trên khán đài, CĐV Liverpool chết lặng, trong khi khu vực của số ít người hâm mộ đội khách vang lên những tiếng chế nhạo tiền vệ người Đức.

Chưa dừng ở đó, Wirtz còn bị đem ra làm trò cười sau tình huống bị Boubacar Kamara "xâu kim" dễ dàng trong một nỗ lực lao vào cướp bóng.

Ở trận này, bản hợp đồng trị giá 125 triệu euro của Liverpool vào sân từ phút 77. Anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn 4 lần, không có cú sút hay đường chuyền tạo cơ hội. Đến giờ này, đóng góp của Wirtz cho Liverpool ở Premier League vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Tưởng chừng cú đúp kiến tạo ở Champions League sẽ giúp cựu cầu thủ Leverkusen lấy lại sự tự tin nhưng không, Wirtz vẫn chưa thể bắt nhịp với môi trường bóng đá khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh. Tốc độ, thể lực, khả năng tranh chấp của ngôi sao người Đức đều không quá nổi bật. Đây là yếu tố khiến anh dễ dàng bị các hậu vệ ở Premier League vô hiệu hóa.

Trong ngày Wirtz bị chế nhạo, Liverpool vẫn giành 3 điểm trước Aston Villa để trở lại cuộc đua top 4. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, cụ thể là 11 năm, Liverpool chưa từng thua khi tiếp đón đối thủ vùng Midlands.

Liverpool dau Aston Villa anh 2

Bảng xếp hạng Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Emiliano Martinez mắc sai lầm ngớ ngẩn

Rạng sáng 2/11, thủ môn người Argentina "kiến tạo" cho Mohamed Salah ghi bàn trong trận thắng 2-0 của Liverpool trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League.

3 giờ trước

Duy Anh

Liverpool đấu Aston Villa Liverpool Premier League Aston Villa

    Đọc tiếp

    Yamal chia tay vi ban gai ngoai tinh? hinh anh

    Yamal chia tay vì bạn gái ngoại tình?

    1 giờ trước 07:20 2/11/2025

    0

    Sau những tin đồn ngoại tình, Lamine Yamal và Nicki Nicole chính thức đường ai nấy đi, đánh dấu sự kết thúc cho mối tình ngắn ngủi giữa ngôi sao bóng đá trẻ tuổi và nữ ca sĩ Argentina.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý