Wirtz lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng 5-1 của Liverpool

Rạng sáng 23/10, Liverpool bị dẫn bàn nhưng thắng ngược Frankfurt 5-1 ngay trên sân khách ở vòng phân hạng Champions League.

Liverpool lội ngược dòng ngoạn mục.

Trên sân Deutsche Bank Park, Liverpool đẩy cao đội hình nhằm mục tiêu đánh phủ đầu đội chủ nhà. Tuy nhiên, Frankfurt lại dội gáo nước lạnh vào tham vọng của thầy trò Arne Slot bằng bàn mở tỷ số ở phút 25.

Đại diện Bundesliga có pha thoát pressing đầy ấn tượng từ sân nhà, trước khi kết thúc đợt tấn công bằng cú dứt điểm chéo góc không thể cản phá của Rasmus Kristensen. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Giorgi Mamardashvili, đập cột rồi đi vào lưới.

Liverpool bừng tỉnh sau bàn thua và chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng lớn bằng việc ghi liền 3 bàn thắng trước khi hiệp một kết thúc. Phút 35, Andy Robertson chọc khe để Hugo Ekitike thoát xuống, dứt điểm tung lưới đội bóng cũ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Phút 39 và 44, lần lượt Virgil Van Dijk, Ibrhima Konate đánh đầu tung lưới Frankfurt, sau những pha phạt góc.

Sang hiệp hai, sự chú ý đổ dồn về Florian Wirtz. Tiền vệ người Đức được dồn khá nhiều bóng nhưng không thể giải cơn khát ghi bàn. Dù sao, bản hợp đồng 125 triệu euro vẫn để lại dấu ấn với cú đúp kiến tạo, lần lượt để Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai ghi bàn ấn định thắng lợi 5-1 cho nhà đương kim vô địch Premier League.

Liverpool chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng tưng bừng, qua đó vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ở vòng tiếp theo diễn ra vào ngày 4/11, thầy trò HLV Slot sẽ trở về sân nhà Anfield để tiếp đón Real Madrid.

Trong khi đó, Frankfurt có khởi đầu kỳ lạ ở Champions League mùa này. Họ thắng Galatasaray 5-1 ở lượt ra quân, sau đó thua thảm với cùng tỷ số 1-5 trước Atletico Madrid và Liverpool.

Bảng xếp hạng Champions League.