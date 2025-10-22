Trận đấu điên rồ giữa PSG và Leverkusen

Rạng sáng 22/10, CĐV chứng kiến trận đấu có đến 9 bàn thắng, 7 trong số đó thuộc về PSG và 2 thẻ đỏ. Chung cuộc, ĐKVĐ châu Âu thắng 7-2.

Kịch bản không tưởng xảy ra ngay trong hiệp một, khi người hâm mộ được chứng kiến đủ những diễn biến kịch tính nhất, bao gồm 5 bàn thắng được ghi, 1 pha đá hỏng penalty và 2 tấm thẻ đỏ, chia đều cho mỗi đội.

Trên sân khách, PSG thi đấu lấn lướt và chỉ cần 7 phút để đánh sập hàng thủ số đông của Leverkusen. Từ quả tạt của Nuno Mendes, William Pacho lao vào đánh đầu dũng mãnh, mang về bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho CLB thủ đô nước Pháp.

Pacho mở màn cho bữa tiệc bàn thắng tại Đức.

Sau khi thủng lưới, Leverkusen vùng lên mạnh mẽ. Phút 25, đại diện Bundesliga có cơ hội ngon ăn để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng Alejandro Grimaldo lại đá hỏng từ cự ly 11 m.

Đương kim á quân Đức bỏ lỡ thời cơ, để rồi trả giá bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền vệ Robert Andrich sau tình huống giật chỏ vào mặt Desire Doue ở phút 32. Chỉ 5 phút sau, PSG cũng thiệt quân. Ilya Zabarnyi phạm lỗi ngớ ngẩn trong vùng cấm. Một tấm thẻ đỏ được rút ra cho trung vệ người Ukraine, đi kèm với đó là phạt đền. Aleix Garcia thay Grimaldo nhận trọng trách và không mắc sai lầm để gỡ hòa 1-1.

Việc phải chơi với 10 người không làm ảnh hưởng đến khả năng triển khai bóng của đội khách. Phút 41, PSG phối hợp ăn ý từ sân nhà đến sát khung thành Leverkusen. Doue khép lại đợt tấn công mãn nhãn bằng cú sút chéo góc chuẩn xác, tái lập thế dẫn bàn.

Hàng công PSG cho thấy sức mạnh vượt trội.

Leverkusen vỡ trận ngay sau khoảnh khắc này, để rồi nhận thêm 2 bàn thua liên tiếp ở phút 44 va 45+3. Khvicha Kvaratskhelia tỏa sáng, trước khi Doue hoàn tất cú đúp, giúp nhà vô địch Pháp bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3 bàn.

PSG vẫn duy trì sức tấn công áp đảo trong hiệp hai và có thêm 3 bàn vào lưới thủ thành tội nghiệp Mark Flekken. Nuno Mendes, Ousmane Dembele và Vitinha lần lượt mang niềm vui cho số ít CĐV Pháp tại Bay Arena. Ở chiều ngược lại, Leverkusen vớt vát chút danh dự bằng pha lập công thứ 2 của Garcia ở phút 54.

PSG thắng tưng bừng 7-2 và dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm cùng hiệu số 10. Trong khi đó, Leverkusen đứng thứ 27 với vỏn vẹn 2 điểm.