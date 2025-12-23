Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hết rồi, Fati

  • Thứ ba, 23/12/2025 20:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

AS Monaco không còn muốn tiếp tục gắn bó với Ansu Fati, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi và thiếu dấu ấn của cầu thủ người Tây Ban Nha.

AS Monaco đưa ra quyết định rõ ràng: không tiếp tục giữ Ansu Fati trong kế hoạch của đội bóng. Thông tin này đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp vốn nhiều trắc trở của tiền đạo từng được xem là “người kế vị Messi” tại Barcelona.

Gia nhập Monaco với nhiều kỳ vọng, Ansu Fati được chờ đợi sẽ tìm lại cảm hứng thi đấu và sự ổn định sau quãng thời gian khó khăn vì chấn thương và phong độ sa sút. Tuy nhiên, thực tế tại Ligue 1 lại không diễn ra như mong đợi. Fati không tạo được tầm ảnh hưởng rõ rệt, cả về chuyên môn lẫn vai trò trong lối chơi chung của đội.

Việc Monaco không còn mặn mà với Fati phản ánh sự thiếu thuyết phục của cầu thủ này trong quá trình hòa nhập. Dù sở hữu kỹ thuật tốt và nền tảng từng rất hứa hẹn, Fati vẫn loay hoay trong việc tìm chỗ đứng, không thể cạnh tranh suất đá chính một cách ổn định. Với một CLB đặt mục tiêu cao và cần hiệu quả tức thì, Monaco buộc phải đưa ra lựa chọn dứt khoát.

Quyết định của đội bóng Công quốc cũng cho thấy sự thực dụng trong chiến lược nhân sự. Monaco đang ưu tiên những cầu thủ có khả năng đóng góp ngay lập tức, phù hợp với cường độ và tính cạnh tranh của Ligue 1, thay vì chờ đợi một quá trình hồi sinh còn nhiều dấu hỏi.

Về phía Ansu Fati, tương lai của anh tiếp tục trở nên mờ mịt. Ở tuổi vẫn còn trẻ, tiền đạo người Tây Ban Nha đứng trước yêu cầu phải đưa ra lựa chọn mang tính sống còn cho sự nghiệp: tìm một bến đỗ phù hợp hơn, nơi anh được tin tưởng và trao cơ hội thường xuyên, hoặc chấp nhận nguy cơ tiếp tục trượt dài trong vai trò mờ nhạt.

Câu chuyện của Fati là lời nhắc nhở khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Tài năng sớm không đảm bảo cho một hành trình suôn sẻ. Và với Monaco, việc nói lời chia tay Ansu Fati đơn giản là một quyết định lạnh lùng, nhưng cần thiết, trong cuộc đua khốc liệt của bóng đá châu Âu.

Fati hiện thuộc biên chế Barcelona, gia nhập Monaco theo dạng cho mượn hè 2025. Mùa 2025/26, cầu thủ này đã chơi 14 trận trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn. Lần gần nhất Fati lập công cho Monaco là ở trận hoà 2-2 trước Nice vào ngày 5/10. Từ đó, Fati trải qua 9 trận liên tiếp tịt ngòi.

Hà Trang

Fati Ansu Fati Người kế vị Khả năng đóng góp AS Monaco Monaco

