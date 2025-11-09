Fati sa sút, Monaco thảm bại

Rạng sáng 9/11, ở vòng 12 Ligue 1, Lens đè bẹp Monaco với tỷ số 4-1 ngay tại sân Stade Louis II, khi đội chủ nhà kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.

Ansu Fati khởi đầu mùa giải ấn tượng trong màu áo Monaco nhưng đã sa sút nghiêm trọng hơn một tháng qua. Trong sáu trận gần nhất, anh không có bàn thắng hay kiến tạo nào.

Trước Lens, ngôi sao người Tây Ban Nha thậm chí còn có màn trình diễn tệ hơn nữa. Fati sút hỏng quả phạt đền ở phút 90+3, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số. Trước đó, anh cũng liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội đối mặt khung thành trống, góp phần khiến đội bóng xứ Công quốc thảm bại.

Odsonne Edouard là người mở tỷ số cho Lens ở phút 21, sau một pha bóng lộn xộn. Phút 37, Monaco san bằng tỷ số 1-1 khi Folarin Balogun thực hiện quả phạt đền thành công, nhưng đội bóng của HLV Sebastien Pocognoli chỉ giữ được thế cân bằng trong năm phút.

Édouard kiến tạo cho Wesley Said xâm nhập cánh trái, tung cú sút cực mạnh tái lập thế dẫn bàn cho Lens. Cuối hiệp một, Balogun bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng với Sangaré – một quyết định được cho là nặng tay và khiến băng ghế huấn luyện Monaco bất bình.

Ngay phút 45+3, Sangaré nhân đôi cách biệt cho Lens bằng pha dứt điểm bình tĩnh. Với bất lợi về quân số, Monaco tiếp tục lộ rõ sự dễ tổn thương sau giờ nghỉ.

Wesley Said ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 60, biến trận đấu thành một đêm đáng quên đối với đội chủ nhà. Dù Monaco chơi nỗ lực và tạo ra những cơ hội cuối trận, các chân sút của họ liên tục bỏ lỡ.

Fati trở thành cái tên nhận chỉ trích nhiều nhất vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, bao gồm quả phạt đền ở phút 90+3. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Pierre Sage vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, trong khi Monaco lần đầu tiên thua liên tiếp hai trận tại giải quốc nội mùa này và tụt xuống vị trí thứ sáu.