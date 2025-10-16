Ansu Fati là món hời lớn với Monaco

Ansu Fati, tài năng trẻ từng được ví như "người kế thừa Lionel Messi" tại Barcelona, đang chứng kiến sự nghiệp của mình bước sang chương mới đầy hứa hẹn tại AS Monaco.

Ansu Fati trải qua giai đoạn hồi sinh rực rỡ tại AS Monaco.

Bằng phong độ bùng nổ chỉ sau vài tháng gia nhập, tùy chọn mua đứt Fati chỉ với giá 11 triệu euro được ban lãnh đạo Monaco xem như một món hời khó tin. Chân sút 22 tuổi tìm lại duyên ghi bàn với 6 pha lập công chỉ trong 5 trận, đồng thời góp 2 kiến tạo ở CLB Ligue 1. Những màn trình diễn ấn tượng giúp Fati khẳng định giá trị sau nhiều mùa giải vật lộn với chấn thương và phong độ thất thường tại Barcelona hay Brighton.

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ cũng có những điều khoản bảo vệ lợi ích lâu dài cho Barcelona, mở ra khả năng Monaco có thể thu về lợi nhuận lớn nếu quyết định kích hoạt quyền mua vào thời điểm thích hợp.

Vào mùa hè rồi, Ansu Fati chuyển đến AS Monaco theo dạng cho mượn một mùa giải từ Barcelona, kèm theo lựa chọn mua đứt với mức giá cố định 11 triệu euro. Trước khi ra đi, Fati ký gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2028. Thỏa thuận này không chỉ giúp Fati có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, mà còn mang lại lợi ích tài chính cho cả hai bên.

Đặc biệt, Barcelona vẫn giữ quyền nhận phần trăm từ bất kỳ thương vụ bán lại tương lai nào của Fati, theo các nguồn tin từ Sport. Điều khoản này đảm bảo rằng đội bóng xứ Catalonia sẽ hưởng lợi nếu Monaco quyết định bán Fati sau khi anh tiếp tục phát triển.

Fati đúng khi rời Barca.

Với mức giá mua đứt chỉ 11 triệu euro – một con số khiêm tốn so với giá trị thị trường từng lên đến hơn 80 triệu euro của Fati vào năm 2021 – Monaco có thể dễ dàng biến khoản đầu tư này thành lợi nhuận đáng kể nếu kích hoạt quyền mua và sau đó chuyển nhượng anh cho một ông lớn châu Âu.

Kể từ khi đặt chân đến Ligue 1, Ansu Fati đã nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, chứng minh rằng chuyến đi đến xứ Công quốc là quyết định đúng đắn. Trong 5 trận đấu gần nhất, anh ghi đến 6 bàn thắng, bao gồm cú đúp trước Nice và Metz. Đặc biệt, Fati trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử Ligue 1 ghi được 5 bàn thắng chỉ sau 4 trận từ đầu mùa – kỷ lục tồn tại từ năm 1948.

Những màn trình diễn ấn tượng này còn giúp Fati khơi dậy hy vọng về lời triệu tập trở lại đội tuyển Tây Ban Nha. Huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã công khai đánh giá cao Fati.

Cần nhớ rằng trong quá khứ, Fati từng được định giá cả trăm triệu euro. Lựa chọn mua đứt giá rẻ và điều khoản bán lại có lợi giúp thương vụ này tạo ra bước ngoặt cho tất cả các bên. Monaco nhận được món hời, Barcelona thu về lợi ích tài chính lâu dài, còn Fati đang trên đà viết lại câu chuyện của riêng mình.