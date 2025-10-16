Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Barcelona gặp nguy trước El Clásico

  • Thứ năm, 16/10/2025 05:55 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến trận El Clasico tại Santiago Bernabeu, Barcelona đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng, đẩy đội bóng vào thế khó.

Robert Lewandowski chấn thương khi chơi cho tuyển Ba Lan.

Theo Mundo Deportivo, với ít nhất 8 cầu thủ đang chấn thương, bao gồm nhiều ngôi sao chủ chốt, HLV Hansi Flick đứng trước bài toán khó để chuẩn bị cho một trong những trận đấu quan trọng nhất của họ tại La Liga.

Cơn bão chấn thương đến với Barca sau kỳ nghỉ quốc tế, khi Robert Lewandowski gặp vấn đề sức khỏe vì cố ra sân cho tuyển Ba Lan ở vòng loại World Cup. Tiền đạo chủ lực này dính chấn thương rách cơ đùi, chắc chắn vắng mặt ở El Clásico.

Trước đó, Dani Olmo cũng dính chấn thương bắp chân và phải nghỉ ít nhất 2 tuần tới. Các trường hợp của Gavi, Ferran Torres hay Fermín López đang được theo dõi, nhưng họ gần như không thể ra sân vào cuối tuần này.

Trước đó, Barca đã mất thủ môn Joan García. Khả năng ra sân của Lamine Yamal và Raphinha vẫn còn bỏ ngỏ. Barca là một trong những đội bóng lớn gặp tổn thất nhiều nhất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Không chỉ các chấn thương, tình trạng mỏi mệt và quá tải của nhiều trụ cột từ tuyển Hà Lan, Tây Ban Nha hay Brazil cũng khiến HLV Flick đau đầu trong việc tìm kiếm đội hình tối ưu cho hai trận đấu sắp tới trước Girona và Olympiacos, trước khi đối đầu kình địch Real Madrid vào ngày 26/10.

