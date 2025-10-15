Olmo nguy cơ tiêu tan sự nghiệp

Việc liên tục gặp chấn thương khiến tiền vệ Dani Olmo không thể tỏa sáng trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

Tình trạng thể lực báo động của Olmo.

Cầu thủ người Tây Ban Nha phải chịu đựng tới 11 ca chấn thương trong 5 năm qua, qua đó ngồi ngoài tổng cộng 377 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc Olmo bỏ lỡ tới 33,7% số trận đấu trong 4 mùa giải rưỡi vừa qua.

Mùa giải 2024/25 được ghi nhận là giai đoạn Olmo ít gặp tình trạng thể lực, nhưng lịch sử chấn thương dày đặc của anh vẫn là một dấu hỏi lớn. Từ đầu mùa 2025/26, Olmo tái phát các chấn thương ở mức độ vừa phải, nghỉ 35% số trận của Barca.

Chấn thương mới nhất – rách cơ ở bắp chân trái, khiến anh nghỉ thêm ít nhất 3 tuần. Vấn đề xảy ra trong đợt tập trung tuyển Tây Ban Nha. Olmo được cho là khó kịp bình phục cho trận El Clasico gặp Real Madrid ngày 26/10, cũng như các trận quan trọng trước Girona (18/10), Olympiacos (21/10) và Elche.

Hệ quả tất yếu là Olmo sa sút phong độ và nhận nhiều chỉ trích từ cổ động viên Barca. Theo báo chí Catalonia, HLV Flick không còn hài lòng với Olmo khi cầu thủ bị cho là thiếu sức bật, lạc nhịp ở các khoảnh khắc quan trọng và không biết khai thác khoảng trống đúng lúc.

Sport lo ngại nếu không cải thiện tình hình, Olmo tự đẩy mình ra khỏi Barcelona. Khả năng anh duy trì phong độ đỉnh cao và đảm bảo vị trí trong đội hình chính của đội tuyển quốc gia cũng bị đe dọa nghiêm trọng trước thềm World Cup 2026.