Dembele đòi PSG tăng lương

Theo L’Équipe, Ousmane Dembele yêu cầu ban lãnh đạo PSG xem xét lại hợp đồng để phù hợp với vị thế chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

Dembele muốn hưởng mức lương tương xứng sau khi giành QBV 2025.

Ngôi sao người Pháp trải qua mùa 2024/25 bùng nổ nhất sự nghiệp. Anh ghi 35 bàn thắng và có thêm 16 kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp PSG thống trị Ligue 1 và lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League.

Thành tích đưa Dembele lên đỉnh thế giới bóng đá, đồng thời giúp anh trở thành gương mặt thương hiệu hàng đầu của CLB thủ đô Paris. Do đó, cầu thủ 28 tuổi tin rằng mức lương hiện tại, khoảng 18 triệu euro/năm, không còn tương xứng với tầm ảnh hưởng và danh tiếng của mình.

L’Équipe cho biết trong hợp đồng ký vào hè 2023, có tin đồn tồn tại điều khoản tự động tăng lương nếu Dembele giành Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, một quan chức PSG bác bỏ thông tin này: "Anh ta có nghĩ mình sẽ thắng Quả bóng Vàng khi ký hợp đồng không?".

Hiện tại, Giám đốc Thể thao Luis Campos đàm phán với Moussa Sissoko, người đại diện của Dembele, để tìm hướng điều chỉnh. Dù công nhận vai trò then chốt của Dembele, PSG muốn giữ quỹ lương cân bằng, tránh tạo tiền lệ cho các ngôi sao khác như Vitinha hay Achraf Hakimi cũng đòi hỏi tương tự.

Thực tế, giá trị thị trường của Dembele tăng vọt từ 55 triệu lên hơn 100 triệu euro chỉ trong vòng một năm. Ở tuổi 28, anh còn nhiều năm đỉnh cao ở phía trước. Có lẽ Dembele chỉ đang đòi hỏi thứ mà anh tin mình xứng đáng, và PSG cũng hiểu rằng việc làm hài lòng một ngôi sao không hề dễ dàng.