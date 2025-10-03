Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hazard kinh ngạc trước Yamal

  • Thứ sáu, 3/10/2025 07:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Eden Hazard ca ngợi Ousmane Dembele nhưng cho rằng Lamine Yamal mới là cái tên khiến cả thế giới bóng đá phải sửng sốt.

Eden Hazard ca ngợi Lamine Yamal.

Trong buổi phỏng vấn với So Foot, cựu ngôi sao tuyển Bỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Dembele và Lamine Yamal. Hazard không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho Dembele, cho rằng đàn em xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng.

“Tôi rất vui cho Dembele, cậu ấy xứng đáng với Quả bóng vàng”, Hazard chia sẻ. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của Hazard dường như lại hướng về Yamal. Cựu sao Chelsea không giấu được sự kinh ngạc trước những gì Yamal thể hiện.

“Yamal, những gì cậu ấy đang làm ở độ tuổi của mình thật sự đáng kinh ngạc”, Hazard nhấn mạnh. Anh cho rằng, ngoại trừ Lionel Messi, hiếm có cầu thủ nào đạt được những thành tựu ấn tượng như Yamal trước khi bước sang tuổi 18.

Theo Hazard, thông thường, sự hiệu quả và ổn định trong thi đấu chỉ đến khi cầu thủ tích lũy được kinh nghiệm qua thời gian. Tuy nhiên, với Yamal, Hazard nhận xét: “Yamal mang lại cảm giác cho thấy cậu ấy là một cầu thủ 26 hoặc 27 tuổi, với 500 trận đấu trong sự nghiệp, và làm mọi thứ một cách hoàn hảo”.

Yamal chỉ về đích thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, nhưng Hazard tin rằng nếu cứ chơi như hiện tại, tài năng trẻ Barca sớm muộn cũng giành danh hiệu này. "Đó là chuyện sớm muộn (việc Yamal giành Quả bóng vàng - PV). Yamal là tài năng chỉ xuất hiện khoảng 30-40 hay 50 năm một lần", anh khẳng định.

FIFA dùng bóng AI ở World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố quả bóng đặc biệt trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho World Cup 2026.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Eden Hazard Lamine Yamal

Đọc tiếp

Me Yamal gay tranh cai hinh anh

Mẹ Yamal gây tranh cãi

37 phút trước 08:54 3/10/2025

0

Sheila Ebana, mẹ của ngôi sao bóng đá trẻ Lamine Yamal, tạo nhiều phản ứng trái chiều khi thu tiền những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng bà.

FIFA ra phan quyet ve Israel hinh anh

FIFA ra phán quyết về Israel

38 phút trước 08:53 3/10/2025

0

Giữa làn sóng tranh cãi, FIFA tuyên bố không áp dụng án phạt dành cho Israel và nhấn mạnh vai trò của bóng đá trong việc thúc đẩy hòa bình.

Nha Kluivert va tuan le vang son hinh anh

Nhà Kluivert và tuần lễ vàng son

2 giờ trước 07:56 3/10/2025

0

Shane ghi bàn cho đội trẻ Barcelona, Ruben nổ súng ở Europa League trong màu áo Lyon, còn Justin vẫn tỏa sáng tại Bournemouth - một tuần lễ vàng son khẳng định di sản bóng đá rực rỡ của gia đình Kluivert.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý