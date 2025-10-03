Hazard kinh ngạc trước Yamal

Eden Hazard ca ngợi Ousmane Dembele nhưng cho rằng Lamine Yamal mới là cái tên khiến cả thế giới bóng đá phải sửng sốt.

Eden Hazard ca ngợi Lamine Yamal.

Trong buổi phỏng vấn với So Foot, cựu ngôi sao tuyển Bỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Dembele và Lamine Yamal. Hazard không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho Dembele, cho rằng đàn em xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng.

“Tôi rất vui cho Dembele, cậu ấy xứng đáng với Quả bóng vàng”, Hazard chia sẻ. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của Hazard dường như lại hướng về Yamal. Cựu sao Chelsea không giấu được sự kinh ngạc trước những gì Yamal thể hiện.

“Yamal, những gì cậu ấy đang làm ở độ tuổi của mình thật sự đáng kinh ngạc”, Hazard nhấn mạnh. Anh cho rằng, ngoại trừ Lionel Messi, hiếm có cầu thủ nào đạt được những thành tựu ấn tượng như Yamal trước khi bước sang tuổi 18.

Theo Hazard, thông thường, sự hiệu quả và ổn định trong thi đấu chỉ đến khi cầu thủ tích lũy được kinh nghiệm qua thời gian. Tuy nhiên, với Yamal, Hazard nhận xét: “Yamal mang lại cảm giác cho thấy cậu ấy là một cầu thủ 26 hoặc 27 tuổi, với 500 trận đấu trong sự nghiệp, và làm mọi thứ một cách hoàn hảo”.

Yamal chỉ về đích thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, nhưng Hazard tin rằng nếu cứ chơi như hiện tại, tài năng trẻ Barca sớm muộn cũng giành danh hiệu này. "Đó là chuyện sớm muộn (việc Yamal giành Quả bóng vàng - PV). Yamal là tài năng chỉ xuất hiện khoảng 30-40 hay 50 năm một lần", anh khẳng định.