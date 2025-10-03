FIFA dùng bóng AI ở World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố quả bóng đặc biệt trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho World Cup 2026.

Bóng Trionda được dùng ở World Cup 2026.

Sản phẩm mang tên Trionda - có nghĩa là “ba làn sóng” - được bán với giá khoảng 160 USD . Quả bóng được thiết kế phục vụ cả cầu thủ lẫn đội ngũ trọng tài, với hệ thống chip cảm biến bên trong giúp hỗ trợ xác định các tình huống việt vị và bóng chạm tay.

Về mặt thẩm mỹ, Trionda sử dụng tông màu trắng kết hợp các mảng đỏ, xanh lam và xanh lá - tượng trưng cho ba quốc gia đăng cai World Cup 2026 gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nhiều ý kiến nhận xét tổng thể màu sắc này gợi nhớ đến quả bóng Brazuca từng được sử dụng năm 2014.

Điểm nhấn công nghệ của Trionda là hệ thống Connected Ball Technology thế hệ mới, được nâng cấp với AI. Con chip bên trong quả bóng sẽ gửi dữ liệu theo thời gian thực đến hệ thống VAR. Khi kết hợp với dữ liệu định vị cầu thủ trên sân, công nghệ này giúp tổ trọng tài xác định nhanh hơn các pha việt vị và những tình huống bóng chạm tay.

FIFA và Adidas cho biết, quả bóng được cấu tạo từ 4 mảnh ghép với các đường rãnh sâu và các họa tiết lõm được bố trí chiến lược, giúp bóng ổn định hơn khi bay. Đây là nỗ lực nhằm tránh lặp lại những chỉ trích tại các kỳ World Cup gần đây, khi cầu thủ phàn nàn về quỹ đạo bóng khó kiểm soát.

Trong chiến dịch quảng bá, nhiều ngôi sao như Lionel Messi, Jude Bellingham và Lamine Yamal đã xuất hiện cùng Trionda.

Bàn thắng giúp Muller lập kỷ lục Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước Vancouver FC.