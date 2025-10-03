Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA dùng bóng AI ở World Cup 2026

  • Thứ sáu, 3/10/2025 06:50 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố quả bóng đặc biệt trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho World Cup 2026.

Bóng Trionda được dùng ở World Cup 2026.

Sản phẩm mang tên Trionda - có nghĩa là “ba làn sóng” - được bán với giá khoảng 160 USD. Quả bóng được thiết kế phục vụ cả cầu thủ lẫn đội ngũ trọng tài, với hệ thống chip cảm biến bên trong giúp hỗ trợ xác định các tình huống việt vị và bóng chạm tay.

Về mặt thẩm mỹ, Trionda sử dụng tông màu trắng kết hợp các mảng đỏ, xanh lam và xanh lá - tượng trưng cho ba quốc gia đăng cai World Cup 2026 gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nhiều ý kiến nhận xét tổng thể màu sắc này gợi nhớ đến quả bóng Brazuca từng được sử dụng năm 2014.

Điểm nhấn công nghệ của Trionda là hệ thống Connected Ball Technology thế hệ mới, được nâng cấp với AI. Con chip bên trong quả bóng sẽ gửi dữ liệu theo thời gian thực đến hệ thống VAR. Khi kết hợp với dữ liệu định vị cầu thủ trên sân, công nghệ này giúp tổ trọng tài xác định nhanh hơn các pha việt vị và những tình huống bóng chạm tay.

FIFA và Adidas cho biết, quả bóng được cấu tạo từ 4 mảnh ghép với các đường rãnh sâu và các họa tiết lõm được bố trí chiến lược, giúp bóng ổn định hơn khi bay. Đây là nỗ lực nhằm tránh lặp lại những chỉ trích tại các kỳ World Cup gần đây, khi cầu thủ phàn nàn về quỹ đạo bóng khó kiểm soát.

Trong chiến dịch quảng bá, nhiều ngôi sao như Lionel Messi, Jude Bellingham và Lamine Yamal đã xuất hiện cùng Trionda.

Bàn thắng giúp Muller lập kỷ lục Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước Vancouver FC.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

world cup 2026 FIFA world cup 2026 bóng AI

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Ben do bat ngo cua Cannavaro hinh anh

Bến đỗ bất ngờ của Cannavaro

3 giờ trước 06:33 3/10/2025

0

Huyền thoại bóng đá Italy, Fabio Cannavaro, chuẩn bị tái xuất trên băng ghế huấn luyện để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Uzbekistan tại World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý