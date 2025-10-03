Đội của Van Persie khủng hoảng ở Europa League

HLV Robin van Persie chịu áp lực lớn sau thất bại 0-2 của Feyenoord trước Aston Villa tại Europa League rạng sáng 3/10.

Feyenoord gây thất vọng ở Europa League. Ảnh: Reuters.

Dù được chơi trên sân nhà, CLB Hà Lan vẫn không thể giành điểm trước Aston Villa. Thất bại này cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Feyenoord tại cúp châu Âu, khiến họ rơi xuống áp chót bảng xếp hạng Europa League sau hai lượt trận, chỉ xếp trên Malmo.

Ngay trước trận gặp Aston Villa, HLV Van Persie phải hứng chịu chỉ trích từ truyền thông Hà Lan sau trận thua 0-2 trước Braga ở lượt mở màn. Báo chí nước này đặt dấu hỏi lớn khi ông sử dụng đội hình bị cho là “tự làm yếu mình”, với tới 7 sự thay đổi so với đội hình chính tại giải quốc nội.

Tờ Algemeen Dagblad gọi đây là “một thất bại tai tiếng”, thậm chí nhận định HLV Van Persie “tước đi chiến thắng của người hâm mộ” và “gây thiệt hại cho ngân sách CLB”. Bình luận viên Hugo Borst cũng chỉ trích gay gắt: “Nhiều CĐV bỏ tiền và thời gian để tới Bồ Đào Nha. Họ xứng đáng được thấy đội hình mạnh nhất. Đó là một sự bất công".

Phong độ của Feyenoord tại Europa League đang trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn ở giải quốc nội. Sau 7 vòng đấu, thầy trò Van Persie giành 6 chiến thắng thuyết phục, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng Eredivisie với 3 điểm nhiều hơn PSV.

Người hâm mộ bóng đá Hà Lan kỳ vọng Van Persie cùng các học trò sớm cải thiện màn trình diễn tại Europa League. Đối thủ tiếp theo của Feyenoord là Panathinaikos vào ngày 23/10.

