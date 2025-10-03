Quả phạt đền điên rồ khiến Roma ôm hận ở Europa League

Rạng sáng 3/10, Roma được đá 1 quả penalty đến 3 lần nhưng đều hỏng, qua đó chấp nhận thua Lille 0-1 ở vòng phân hạng.

Thủ môn Ozer sắm vai người hùng của Lille.

Phút 84, trọng tài chính cho Roma hưởng phạt đền. Trước cơ hội bằng vàng để gỡ hòa, Artem Dovbyk tung cú sút vào góc thấp bên phải nhưng bị thủ thành Berke Ozer cản phá.

Khi cầu Ozer đang ăn mừng, trọng tài chính yêu cầu Roma đá lại quả penalty, do có cầu thủ Lille xâm nhập vùng cấm khi Dovbyk chưa sút bóng. Ở lần thứ 2 đối mặt thủ môn đội khách, tiền đạo bên phía Roma sút lại vào góc cũ và lại bị cản. Tuy nhiên, trọng tài một lần nữa cho chủ nhà đá lại bởi Ozer không giẫm chân lên vạch vôi theo luật.

Đến lần thứ 3, Roma quyết định đổi người đá penalty. Matias Soule bước bên, tung cú đá vào góc bên trái nhưng thủ môn đội khách tiếp tục phán đoán chuẩn xác và đổ người cứu thua. Lần này, Ozer đã có một pha cản phá hợp lệ, giúp Lille bảo toàn chiến thắng nghẹt thở trên sân Olimpico.

Trước đó, Lille mở tỷ số ngay phút thứ 6. Sai lầm phòng ngự của Kostas Tsimikas đã tạo điều kiện Hakon Arnar Haraldsson xâm nhập vùng cấm, trước khi tung cú sút "cháy lưới" chủ nhà.

Quãng thời gian còn lại, hai đội thi đấu cởi mở, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không bên nào có thể tận dụng để ghi bàn. Lille thăng hoa với trận thắng thứ 2 liên tiếp tại Europa League, trong khi Roma đứt mạch toàn thắng dưới thời HLV Gasperini.