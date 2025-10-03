6 trận không thắng, Postecoglou trở thành HLV tệ nhất thế kỷ

Rạng sáng 3/10, Nottingham thua Midtjylland 2-3 trên sân nhà ở vòng phân hạng Europa League.

Ange Postecoglou chưa có chiến thắng kể từ khi lên nắm quyền tại sân City Ground, đồng thời trở thành huấn luyện viên chính thức đầu tiên của Nottingham Forest trong 100 năm qua không giành được chiến thắng nào trong 6 trận đầu tiên (hòa 2, thua 4).

Sân City Ground đã bùng nổ sau gần ba thập kỷ chờ đợi khi Nottingham Forest trở lại đấu trường châu Âu lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 1996. Cổ động viên kỳ vọng đội bóng sẽ tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ sau quãng thời gian bết bát. Tuy nhiên, Forest một lần nữa gây thất vọng.

Nottingham chìm sâu trong khủng hoảng.

Tiếng reo hò vang dội của khán giả tiếp thêm năng lượng cho Forest nhập cuộc áp đảo. Họ kiểm soát thế trận, gây sức ép lên hàng thủ đội khách và tạo ra một số cơ hội rõ ràng. Dù vậy, sự phung phí trong khâu dứt điểm khiến họ phải trả giá.

Đội khách đến từ Đan Mạch tỏ ra thực dụng và lạnh lùng hơn. Một tình huống cố định ở giữa hiệp một đã mở ra bước ngoặt, khi Aral Simsir kiến tạo để Ousmane Diao đệm bóng chuẩn xác, đưa Midtjylland vươn lên dẫn trước.

Forest phản ứng mạnh mẽ sau bàn thua. Dan Ndoye và Nikola Milenkovic đều thử tài thủ môn Elias Rafn Olafsson, buộc anh phải liên tiếp cứu thua.

Sức ép ấy cuối cùng cũng được đền đáp khi Morgan Gibbs-White đột phá khéo léo, kiến tạo để Ndoye dễ dàng ghi bàn, thổi bùng bầu không khí tại City Ground. Nhưng niềm vui của Forest chỉ kéo dài hai phút. Một lần nữa từ tình huống cố định, trung vệ Mads Bech đá bồi, tái lập lợi thế cho Midtjylland.

Dù vẫn còn nhiều nỗ lực sau đó, Nottingham Forest không thể xoay chuyển tình hình. Phút 88, Valdemar Byskov đặt dấu chấm hết cho chủ nhà bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đại diện Premier League rút ngắn tỷ số còn 2-3 nhờ cú đá penalty của Chris Wood ở phút 90+3.

Sau 2 lượt trận, Midtjylland toàn thắng và vươn lên vị trí thứ nhì BXH Europa League. Trong khi đó, Forest rớt xuống vị trí thứ 25 với chỉ vỏn vẹn 1 điểm.