Crystal Palace làm nên lịch sử ở cúp châu Âu

Rạng sáng 3/10, Crystal Palace đánh bại Dynamo Kyiv 2-0 ở vòng phân hạng Conference League.

CLB thành London thăng hoa.

Crystal Palace giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự cúp châu Âu (không tính vòng loại), đồng thời tạo nên cột mốc chưa từng có khác, đó là bất bại 19 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trên sân trung lập Lublin (Ba Lan), Dynamo Kyiv và Crystal Palace thi đấu thận trọng, ít tạo ra dấu ấn đáng chú ý. Bước ngoặt đến ở phút 31, khi Daniel Munoz bật cao đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Yeremy Pino, mở tỷ số cho Palace. Hậu vệ người Colombia góp công vào 11 bàn ở mọi đấu trường mùa này (5 bàn, 6 kiến tạo), thành tích không đồng nghiệp nào tại Ngoại hạng Anh có thể chạm đến.

Dù Borna Sosa và Daichi Kamada có cơ hội nhân đôi cách biệt, thủ môn Neshcheret của Dynamo xuất sắc cản phá, giữ hiệp một khép lại với tỷ số tối thiểu.

Sang hiệp hai, HLV Oliver Glasner tung Eddie Nketiah vào sân thay Mateta, và quyết định này nhanh chóng phát huy tác dụng. Cựu tiền đạo Arsenal xoay người dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 55. Sau đó, Nketiah suýt lập cú đúp với cú sút xa nguy hiểm buộc Neshcheret trổ tài cứu thua.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của "Đại bàng xanh", người hâm mộ tiếc nuối khi họ phải thi đấu tại Conference League. Trong khi đó, đội lấy vé Europa League của Crystal Palace, Nottingham lại chưa biết mùi chiến thắng sau 2 lượt đấu.