Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Crystal Palace làm nên lịch sử ở cúp châu Âu

  • Thứ sáu, 3/10/2025 06:06 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Rạng sáng 3/10, Crystal Palace đánh bại Dynamo Kyiv 2-0 ở vòng phân hạng Conference League.

CLB thành London thăng hoa.

Crystal Palace giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự cúp châu Âu (không tính vòng loại), đồng thời tạo nên cột mốc chưa từng có khác, đó là bất bại 19 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trên sân trung lập Lublin (Ba Lan), Dynamo Kyiv và Crystal Palace thi đấu thận trọng, ít tạo ra dấu ấn đáng chú ý. Bước ngoặt đến ở phút 31, khi Daniel Munoz bật cao đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Yeremy Pino, mở tỷ số cho Palace. Hậu vệ người Colombia góp công vào 11 bàn ở mọi đấu trường mùa này (5 bàn, 6 kiến tạo), thành tích không đồng nghiệp nào tại Ngoại hạng Anh có thể chạm đến.

Dù Borna Sosa và Daichi Kamada có cơ hội nhân đôi cách biệt, thủ môn Neshcheret của Dynamo xuất sắc cản phá, giữ hiệp một khép lại với tỷ số tối thiểu.

Sang hiệp hai, HLV Oliver Glasner tung Eddie Nketiah vào sân thay Mateta, và quyết định này nhanh chóng phát huy tác dụng. Cựu tiền đạo Arsenal xoay người dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 55. Sau đó, Nketiah suýt lập cú đúp với cú sút xa nguy hiểm buộc Neshcheret trổ tài cứu thua.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của "Đại bàng xanh", người hâm mộ tiếc nuối khi họ phải thi đấu tại Conference League. Trong khi đó, đội lấy vé Europa League của Crystal Palace, Nottingham lại chưa biết mùi chiến thắng sau 2 lượt đấu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Sancho thành người thừa

Rạng sáng 3/10, Aston Villa đánh bại Feyenoord 2-0 ngay trên sân khách ở vòng phân hạng Europa League.

45 phút trước

Duy Anh

Crystal Palace thăng hoa Crystal Palace Cúp C3 Crystal Palace

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

MU khong de mat them 'Caicedo thu hai' hinh anh

MU không để mất thêm 'Caicedo thứ hai'

11 phút trước 06:15 3/10/2025

0

MU hoàn tất thương vụ chiêu mộ Cristian Orozco, cầu thủ được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Nam Mỹ hiện nay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý