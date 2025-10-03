Thẻ xanh lần đầu được sử dụng trong bóng đá

Tại U20 World Cup 2025 đang diễn ra ở Chile, bóng đá thế giới chứng kiến cột mốc lịch sử khi thẻ xanh lần đầu được sử dụng trong một trận đấu chính thức.

Thẻ xanh có nhiệm vụ hỗ trợ trọng tài ở các giải đấu không có VAR.

Trong trận Morocco thắng Tây Ban Nha 2-0 ở vòng bảng hôm 29/9, trọng tài thổi phạt đền cho Tây Ban Nha. Ngay lập tức, HLV Mohamed Ouahbi của Morocco rút thẻ xanh yêu cầu xem lại. Sau khi tham khảo video, trọng tài xác định không có lỗi, quyết định phạt đền bị hủy bỏ, qua đó đánh dấu cột mốc lịch sử cho môn thể thao vua.

Thẻ xanh sẽ tiếp tục được áp dụng tại U20 World Cup cho đến hết giải. Nhiều chuyên gia nhận định FIFA có thể xem xét đưa thẻ xanh trở thành một phần chính thức của luật bóng đá trong tương lai, tương tự cách VAR từng thay đổi cuộc chơi.

Kể từ khi thẻ vàng và thẻ đỏ ra đời tại World Cup 1970, hệ thống kỷ luật trong bóng đá gần như không thay đổi. Tuy nhiên, FIFA tin rằng sự phát triển của công nghệ và nhu cầu minh bạch trong các quyết định của trọng tài đòi hỏi những bước tiến mới. Và thẻ xanh được xem là công cụ hỗ trợ trọng tài trong bối cảnh VAR chưa thể phủ rộng ở mọi giải đấu.

Thẻ xanh được tích hợp vào cơ chế Football Video Support (FVS) - hệ thống hỗ trợ video dành cho các giải đấu không có VAR. Cách vận hành tương tự quyền "challenge" trong bóng rổ, bóng bầu dục hay cricket.

Mỗi HLV được phép khiếu nại 2 lần/trận với các quyết định gây tranh cãi liên quan đến bàn thắng, phạt đền hoặc thẻ vàng. Nếu khiếu nại thành công, quyết định bị đảo ngược và đội bóng không mất quyền challenge.

Trong trường hợp thất bại, quyền khiếu nại bị trừ đi. Trọng tài chính sẽ xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài sân và đưa ra phán quyết cuối cùng.