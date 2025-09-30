Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội tuyển Việt Nam đón làn gió mới từ U23

  • Thứ ba, 30/9/2025 10:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ và thiện chiến chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal trong đợt FIFA Days tháng 10/2025.

Đội tuyển Việt Nam cho gọi 7 cầu thủ từ lứa U23.

Ngày 30/9, HLV trưởng Kim Sang Sik công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt FIFA Days tháng 10/2025. Đây là lần tập trung nhận được nhiều sự chú ý khi nhà cầm quân Hàn Quốc mạnh dạn trao cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ, kết hợp cùng các cựu binh giàu kinh nghiệm.

Điểm nhấn lớn nhất trong bản danh sách là sự hiện diện của 7 gương mặt thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Những cái tên được lựa chọn gồm Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này sẽ mở ra cơ hội để các tài năng trẻ khẳng định mình ở sân chơi lớn.

doi tuyen Viet Nam anh 1

Danh sách đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nepal.

Song song với lớp trẻ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì bộ khung nòng cốt với những cái tên quen thuộc như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh và Nguyễn Tiến Linh.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm hứa hẹn tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, đồng thời thể hiện định hướng chiến lược dài hạn của HLV Kim Sang-sik trong việc xây dựng thế hệ kế cận.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ chính thức hội quân vào ngày 4/10 tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, với khoảng một tuần chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Nepal trên sân Gò Đậu ngày 9/10.

Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển về trung tâm TP.HCM để thi đấu trận lượt về trên sân Thống Nhất vào ngày 14/10.

Đây được xem là những màn cọ xát quan trọng, không chỉ để tích lũy điểm số tại vòng loại Asian Cup mà còn giúp ban huấn luyện đánh giá sự hòa nhập của các gương mặt trẻ trong môi trường đội tuyển.

doi tuyen Viet Nam anh 2

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Tâm Minh

đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải Đỗ Duy Mạnh đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam Kim Sang-sik Nepal

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

Đọc tiếp

HLV Kim Sang-sik ep chin hay kien nhan voi U23 Viet Nam hinh anh

HLV Kim Sang-sik ép chín hay kiên nhẫn với U23 Việt Nam

07:15 24/9/2025 07:15 24/9/2025

0

Trong tình thế đội tuyển Việt Nam phần nào gặp bất lợi tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đứng trước lựa chọn có nên ép chín đội hình U23 Việt Nam mà ông dày công xây dựng hay không.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý