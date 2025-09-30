Đội tuyển Việt Nam đón làn gió mới từ U23

Đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ và thiện chiến chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal trong đợt FIFA Days tháng 10/2025.

Đội tuyển Việt Nam cho gọi 7 cầu thủ từ lứa U23.

Ngày 30/9, HLV trưởng Kim Sang Sik công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt FIFA Days tháng 10/2025. Đây là lần tập trung nhận được nhiều sự chú ý khi nhà cầm quân Hàn Quốc mạnh dạn trao cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ, kết hợp cùng các cựu binh giàu kinh nghiệm.

Điểm nhấn lớn nhất trong bản danh sách là sự hiện diện của 7 gương mặt thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Những cái tên được lựa chọn gồm Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này sẽ mở ra cơ hội để các tài năng trẻ khẳng định mình ở sân chơi lớn.

Danh sách đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nepal.

Song song với lớp trẻ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì bộ khung nòng cốt với những cái tên quen thuộc như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh và Nguyễn Tiến Linh.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm hứa hẹn tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, đồng thời thể hiện định hướng chiến lược dài hạn của HLV Kim Sang-sik trong việc xây dựng thế hệ kế cận.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ chính thức hội quân vào ngày 4/10 tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, với khoảng một tuần chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Nepal trên sân Gò Đậu ngày 9/10.

Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển về trung tâm TP.HCM để thi đấu trận lượt về trên sân Thống Nhất vào ngày 14/10.

Đây được xem là những màn cọ xát quan trọng, không chỉ để tích lũy điểm số tại vòng loại Asian Cup mà còn giúp ban huấn luyện đánh giá sự hòa nhập của các gương mặt trẻ trong môi trường đội tuyển.