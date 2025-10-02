Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp

Truyền thông Argentina đưa tin tiền đạo Rodrigo Holgado cùng 3 tuyển thủ nhập tịch khác đang có mặt tại Malaysia để tìm giải pháp cho án treo giò do FIFA ban hành.

Dàn sao nhập tịch Malaysia tỏ ra lo lắng trước án phạt của FIFA.

Theo thông tin do nhà báo Nany Florez đăng tải trên mạng xã hội X, Holgado nhanh chóng bay đến Malaysia cùng người đại diện ngay sau khi FIFA công bố án phạt.

"Holgado đang ở Malaysia cùng người đại diện. Cầu thủ của CLB America de Cali lên đường sau khi FIFA công bố án phạt dành cho tuyển Malaysia và 6 cầu thủ khác. Tiền đạo này hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết vì chỉ còn ít ngày để nộp đơn kháng cáo", Florez cho biết.

Một số CĐV Malaysia cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ nhìn thấy Holgado cùng Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca xuất hiện tại Johor Bahru (Malaysia).

Theo AS, trung vệ Garces và người đại diện cũng tích cực thu thập bằng chứng xác nhận quốc tịch Malaysia từ đời cụ cố để làm rõ tính hợp lệ của việc khoác áo đội tuyển nước này.

Cuối tuần trước, FIFA cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp "các tài liệu giả mạo" liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ ra sân trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025.

FAM bị phạt hơn 438.000 USD , trong khi các cầu thủ liên quan cũng phải nộp phạt 2.500 USD /người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Hạn chót để FAM kháng cáo là vào ngày 6/10.

