Báo Pháp 'xát muối' vào Lamine Yamal

Truyền thông Pháp không chỉ ăn mừng chiến thắng 2-1 của PSG trước Barcelona mà còn tận dụng cơ hội để châm chọc ngôi sao trẻ Lamine Yamal.

Lamine Yamal (trái) tịt ngòi trước PSG.

Trên trang nhất, tờ L’Équipe giật dòng tít “Ballons d’Or”, vừa để ca ngợi các cầu thủ Paris, vừa mỉa mai cầu thủ 18 tuổi của Barca (Lamine Yamal) - người chỉ mới hơn một tuần trước thất bại trong cuộc đua Quả bóng Vàng trước Ousmane Dembele. Bức ảnh ăn mừng của PSG được lựa chọn với Vitinha ở trung tâm, như lời khẳng định thế thượng phong của nhà vô địch châu Âu.

Ở phần chấm điểm, L’Équipe không ngần ngại “hạ bệ” dàn sao Barca. Lamine Yamal chỉ được 5 điểm, bất chấp khởi đầu đầy hứng khởi. Frenkie de Jong và Dani Olmo còn tệ hơn, nhận 3 điểm vì màn trình diễn mờ nhạt trong một trận cầu có ý nghĩa lớn.

Trái lại, Achraf Hakimi và Nuno Mendes cùng được chấm 8, phản ánh tầm ảnh hưởng mạnh mẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đặc biệt, Mendes được ca ngợi vì gần như “khóa chặt” hoàn toàn Lamine - chi tiết khiến giới truyền thông Pháp coi như bằng chứng về sự khác biệt đẳng cấp.

Ngay cả các HLV cũng bị đưa lên bàn cân. Luis Enrique nhận điểm 9, trong khi Hansi Flick chỉ được 3 - minh họa sự chênh lệch rõ rệt về chiến thuật. Với góc nhìn của báo chí Pháp, PSG không chỉ giành trọn 3 điểm, mà còn giáng đòn tâm lý nặng nề lên Barca và ngôi sao trẻ đang được kỳ vọng nhất của họ.

Rạng sáng 2/10, ở lượt trận thứ hai thuộc League Phase, Champions League, PSG đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1 ngay trên sân đối thủ. Đây là trận đấu thầy trò Luis Enrique không có sự phục vụ của Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue.