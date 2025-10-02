Hakimi đã đúng về Nuno Mendes

Nuno Mendes có một đêm thi đấu hoàn hảo tại Montjuïc, khi khóa chặt tài năng trẻ Lamine Yamal và góp một kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Barcelona thuộc League Phase, Champions League.

Nuno Mendes góp công khiến Lamine Yamal "tắt điện".

Rạng sáng 2/10 tại Montjuïc, Paris Saint-Germain rời Barcelona với chiến thắng 2-1, và tâm điểm không chỉ nằm ở bàn thắng muộn của Gonçalo Ramos, mà còn ở màn trình diễn xuất sắc của Nuno Mendes. Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha chứng minh lời tuyên bố đầy tự tin của đồng đội Achraf Hakimi: “Lamine Yamal sẽ phải đối đầu với hậu vệ trái hay nhất thế giới”.

Yamal bị khóa chặt hoàn toàn

Barcelona kỳ vọng nhiều vào sự trở lại của Lamine Yamal, ngôi sao 18 tuổi vừa mới hồi phục chấn thương. Ngay đầu trận, Yamal có pha đi bóng tốc độ khiến khán giả trên sân Montjuïc phải trầm trồ. Nhưng đó gần như là khoảnh khắc hiếm hoi mà tài năng trẻ này tạo được dấu ấn. Suốt phần còn lại, anh liên tục bị Nuno Mendes khóa chặt.

Mendes không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn đóng góp trực tiếp vào mặt trận tấn công. Phút 38, anh băng xuống hành lang trái, vượt qua sự đeo bám của Jules Kounde rồi căng ngang, mở ra cơ hội cho Senny Mayulu gỡ hòa. Đó là tình huống thể hiện đầy đủ những phẩm chất của Mendes: tốc độ, sự lì lợm trong tranh chấp và khả năng chọn thời điểm tham gia tấn công chính xác.

Lamine Yamal gặp nhiều khó khăn trước Nuno Mendes.

Yamal, vốn là niềm hy vọng lớn nhất của Barca trong việc xuyên phá hàng thủ PSG, khép lại trận đấu bằng một tấm thẻ vàng vì phạm lỗi với Lucas Hernandez - một minh chứng cho sự bất lực trong việc tìm đường xuyên thủng hành lang mà Mendes án ngữ.

Những con số biết nói cho thấy vì sao Mendes được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Theo thống kê tổng hợp:

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Mendes đạt gần 90% , vượt trội so với chỉ khoảng 74% của Yamal.

, vượt trội so với chỉ khoảng 74% của Yamal. Mendes tạo ra nhiều cơ hội tấn công hơn và có một kiến tạo quyết định, trong khi Yamal không để lại dấu ấn đáng kể trong khâu dứt điểm.

và có một kiến tạo quyết định, trong khi Yamal không để lại dấu ấn đáng kể trong khâu dứt điểm. Về mặt kỷ luật, Mendes giữ vị trí rất tốt: không phạm sai lầm trực tiếp dẫn đến cơ hội nguy hiểm nào cho Barca.

Trong bối cảnh Barca tung ra 12 cú sút nhưng chỉ có 1 bàn thắng, việc “tắt sóng” Yamal - mũi nhọn được kỳ vọng nhiều nhất - chính là chìa khóa để PSG đứng vững trước khi tung cú đấm quyết định ở cuối trận.

Bản lĩnh của một hậu vệ toàn diện

Nuno Mendes mới 23 tuổi nhưng đang cho thấy sự chín chắn hiếm có. Khóa chặt Yamal không chỉ nhờ tốc độ, mà còn từ khả năng đọc tình huống và sự kiên nhẫn. Anh không bị cuốn vào những pha rê bóng đầy mạo hiểm của đối thủ, mà luôn chọn cách bọc lót khôn ngoan và chờ thời cơ phản công.

Điều này từng được kiểm chứng ở cấp đội tuyển. Trong trận chung kết Nations League gặp Tây Ban Nha, Mendes từng tuyên bố: “Tôi đã hoàn toàn khóa Yamal”. Và rạng sáng nay, anh tái hiện điều đó trên sân chơi Champions League, chứng minh đây không phải là sự tình cờ.

Nuno Mendes tiếp tục có trận đấu hay.

Trước trận, Hakimi tự tin nói rằng Yamal sẽ phải đối mặt với “hậu vệ trái hay nhất thế giới”. Với những gì diễn ra, rõ ràng anh không hề nói quá. Mendes đã thể hiện một trận đấu gần như hoàn hảo: vừa vô hiệu hóa vũ khí lợi hại nhất của Barca, vừa trực tiếp góp công lớn vào chiến thắng.

PSG trở thành đội đầu tiên thắng ba trận sân khách liên tiếp trước Barcelona ở đấu trường châu Âu. Nhưng chiến công ấy không chỉ là dấu ấn tập thể - nó còn gắn liền với sự xuất sắc của Nuno Mendes. Và sau một đêm rực sáng ở Montjuïc, thật khó để phủ nhận: Hakimi đã đúng.