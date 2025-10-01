Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hakimi thách thức Yamal

  • Thứ tư, 1/10/2025 07:21 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Hậu vệ Achraf Hakimi tỏ ra tự tin khi cho rằng PSG có cách để khóa chặt Lamine Yamal trong trận đấu với Barcelona tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

Yamal là mối hiểm họa của PSG. Ảnh: Reuters.

"Yamal không thi đấu bên cánh của tôi, nhưng cậu ấy sẽ gặp hậu vệ trái hay nhất thế giới là Nuno Mendes", Hakimi chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận. “Mendes đủ khả năng để ngăn cản Yamal, như cách cậu ấy từng làm trước nhiều cầu thủ tấn công có phong cách tương tự. Mendes đã chuẩn bị kỹ càng".

Trước đây, Yamal từng đối đầu Mendes tại tứ kết Champions League 2023/24 và gây ra không ít khó khăn cho hậu vệ người Bồ Đào Nha. Tuy vậy, khi cùng tuyển Tây Ban Nha chạm trán Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League hồi tháng 6, Yamal lại gặp nhiều khó khăn và không tạo được dấu ấn trước hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Hakimi cũng nhấn mạnh yếu tố tập thể là chìa khóa giúp PSG phong tỏa ngòi nổ nguy hiểm của Barca. Anh cho biết: “Sức mạnh của chúng tôi nằm ở sự hỗ trợ cho nhau. Toàn đội sẽ cố gắng giúp Mendes, không để cậu ấy phải rơi vào thế một đấu một, bởi chúng tôi hiểu rõ khả năng của Yamal trong những tình huống đó".

PSG bước vào màn đọ sức với nhiều tổn thất lực lượng khi Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia đều vắng mặt vì chấn thương. Ở chiều ngược lại, Barcelona không có sự phục vụ của Raphinha. Trong bối cảnh đó, Yamal được kỳ vọng trở thành niềm cảm hứng chính trên hàng công của đội bóng xứ Catalonia.

Duy Luân

