Ngày lịch sử ở Milan

Huyền thoại San Siro - ngôi đền bóng đá hơn 100 năm tuổi của Milan, nay sắp khép lại chặng đường lịch sử.

Sân San Sairo sắp bị phá bỏ.

Hội đồng thành phố Milan vừa thông qua quyết định bán sân vận động San Siro cho hai gã khổng lồ Serie A, Inter và AC Milan, với mức giá 197 triệu bảng. Động thái này mở đường cho việc phá dỡ và xây dựng một siêu sân vận động mới.

Quyết định chấm dứt nhiều năm tranh cãi về tương lai của San Siro, đồng thời đánh dấu khởi đầu cho kỷ nguyên mới của bóng đá thành Milan. Inter và Milan sẽ sở hữu trọn vẹn San Siro, đồng nghĩa có toàn quyền san phẳng công trình lịch sử để xây dựng một sân mới hiện đại.

San Siro (tên chính thức Giuseppe Meazza) được khánh thành năm 1926, là nơi chứng kiến hàng loạt khoảnh khắc lịch sử, từ các kỳ World Cup, những trận derby rực lửa, đến các trận chung kết Champions League. Nhưng San Siro ngày càng tụt hậu so với tiêu chuẩn châu Âu về tiện nghi và công nghệ.

Inter và Milan thuê hai ông lớn Foster + Partners và Manica thiết kế sân mới với sức chứa 71.500 chỗ ngồi. Công trình sẽ nằm trong một dự án tái phát triển đô thị quy mô lớn, gồm cả khu thương mại và dân cư. Dự án từng bị trì hoãn nhiều năm vì sự phản đối của giới chính trị, nhà bảo tồn và cộng đồng địa phương, vốn xem San Siro như ngôi đền bất khả xâm phạm của bóng đá Italy.

Giờ đây, với sự hậu thuẫn từ hội đồng thành phố, viễn cảnh về một thánh đường bóng đá mới tại Milan đã ở rất gần. Song điều đó cũng để lại tranh cãi bởi một bên tiếc nuối vì mất đi biểu tượng, bên kia háo hức chờ đón tương lai để cạnh tranh sòng phẳng với các sân bóng hiện đại bậc nhất châu Âu.