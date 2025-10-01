Khoảnh khắc Wirtz bị 'lừa'

Rạng sáng 1/10, Yunus Akgun một mình xoay sở giữa vòng vây 3 cầu thủ Liverpoool và thực hiện pha chọc khe dọn cỗ cho đồng đội Galatasaray.

Wirtz (góc trái) bất lực trước pha xử lý của cầu thủ Galatasaray.

Ở tình huống tổ chức tấn công của Galatasaray ngay phút thứ 2, bóng được phất vào khu trung lộ cho Akgun. Cầu thủ 25 tuổi đỡ bước một hoàn hảo, trước khi thực hiện pha xoay người đánh lừa Florian Wirtz và 2 cầu thủ Liverpool khác.

Akgun sau đó chọc khe để đồng đội băng xuống đối mặt với thủ thành Alisson Becker, tiếc là không có bàn thắng cho Galatasaray. Dù vậy, khoảnh khắc Wirtz bị cầu thủ Galatasaray qua mặt lập tức gây sốt trên mạng xã hội.

"Wirtz như kẻ học việc", "Sancho của Liverpool", "Wirtz là điệp viên 008 (ám chỉ 0 bàn, 0 kiến tạo sau 8 trận), "Có lẽ do tên Wirtz khó đọc chăng", "Mức giá quá đắt so với trình độ".... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Thực tế, Wirtz có màn trình diễn không quá tệ trên sân RAMS Park. Cựu tiền vệ Leverkusen chạm bóng 57 lần trong 90 phút, chuyền chính xác 82%, tạo ra tới 2 cơ hội ngon ăn, tạt bóng 100% chính xác, có 2/3 pha chuyền dài thành công và tung ra 3 cú sút.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Liverpool tránh khỏi thất bại 0-1 trước Galatasaray. "The Kop" thua 2 trận liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần và chuẩn bị chạm trán Chelsea lẫn MU ở Premier League.