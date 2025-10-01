Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc Wirtz bị 'lừa'

  • Thứ tư, 1/10/2025 06:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 1/10, Yunus Akgun một mình xoay sở giữa vòng vây 3 cầu thủ Liverpoool và thực hiện pha chọc khe dọn cỗ cho đồng đội Galatasaray.

Wirtz bi 'lua' anh 1

Wirtz (góc trái) bất lực trước pha xử lý của cầu thủ Galatasaray.

Ở tình huống tổ chức tấn công của Galatasaray ngay phút thứ 2, bóng được phất vào khu trung lộ cho Akgun. Cầu thủ 25 tuổi đỡ bước một hoàn hảo, trước khi thực hiện pha xoay người đánh lừa Florian Wirtz và 2 cầu thủ Liverpool khác.

Akgun sau đó chọc khe để đồng đội băng xuống đối mặt với thủ thành Alisson Becker, tiếc là không có bàn thắng cho Galatasaray. Dù vậy, khoảnh khắc Wirtz bị cầu thủ Galatasaray qua mặt lập tức gây sốt trên mạng xã hội.

"Wirtz như kẻ học việc", "Sancho của Liverpool", "Wirtz là điệp viên 008 (ám chỉ 0 bàn, 0 kiến tạo sau 8 trận), "Có lẽ do tên Wirtz khó đọc chăng", "Mức giá quá đắt so với trình độ".... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Thực tế, Wirtz có màn trình diễn không quá tệ trên sân RAMS Park. Cựu tiền vệ Leverkusen chạm bóng 57 lần trong 90 phút, chuyền chính xác 82%, tạo ra tới 2 cơ hội ngon ăn, tạt bóng 100% chính xác, có 2/3 pha chuyền dài thành công và tung ra 3 cú sút.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Liverpool tránh khỏi thất bại 0-1 trước Galatasaray. "The Kop" thua 2 trận liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần và chuẩn bị chạm trán Chelsea lẫn MU ở Premier League.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

