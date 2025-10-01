Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fan Liverpool phẫn nộ

  • Thứ tư, 1/10/2025 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người hâm mộ chỉ trích trung vệ Ibrahima Konate khi Liverpool thua Galatasaray 0-1 ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 1/10.

Konate chơi dưới sức trước Galatasaray.

Đội bóng của HLV Arne Slot bước vào trận đấu tại Rams Park (Istanbul) với áp lực lớn sau thất bại trước Crystal Palace cuối tuần trước. Trận thua khiến khoảng cách của họ với Arsenal ở ngôi đầu Premier League chỉ còn hai điểm. Tuy nhiên, trước bầu không khí cuồng nhiệt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liverpool tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược.

Ngay phút 16, Galatasaray mở tỷ số nhờ quả phạt đền của Victor Osimhen sau pha phạm lỗi của Dominik Szoboszlai. Sang hiệp hai, hàng thủ Liverpool tiếp tục chao đảo khi Osimhen có cơ hội đối mặt, nhưng Alisson Becker kịp cứu thua. Không may, thủ thành người Brazil dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Giorgi Mamardashvili.

Dù tung cả Mohamed Salah và Alexander Isak vào sân, "The Kop" vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ, chấp nhận thất bại 0-1. Trên mạng xã hội, cổ động viên Liverpool chỉ trích dữ dội Konate với màn trình diễn tệ hại.

Một người bức xúc: "Tôi hoàn toàn hết kiên nhẫn với Konate". "Người khác so sánh: "Konate giờ tệ chẳng khác nào Lovren ngày trước". Thậm chí, có ý kiến gay gắt: "Konate đã hết thời. Nếu không ký hợp đồng, anh ta nên ngồi dự bị cho tới khi quyết định tương lai".

Hợp đồng của Konate với Liverpool sẽ hết hạn vào cuối mùa, và anh được coi là mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid. Trong khi đó, Liverpool cần nhanh chóng xốc lại tinh thần để trở lại đường đua Premier League, với chuyến làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea vào cuối tuần này.

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

4 giờ trước

Chuyện gì đang xảy ra với bom tấn 116 triệu bảng?

Khi Liverpool bỏ ra 116 triệu bảng để đưa Florian Wirtz về Anfield, người ta chờ đợi một “ảo thuật gia” mới nơi tuyến giữa - kẻ có thể biến mọi pha chạm bóng thành cơ hội.

14 giờ trước

'Khối bê tông triệu USD' chặn đường Isak

Liverpool đến Istanbul với áp lực kép: chinh phục Champions League và chọn giữa Isak còn ì ạch hay Ekitike đang thăng hoa.

16 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Liverpool fan phẫn nộ Liverpool FC Crystal Palace Liverpool Konate phẫn nộ

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Liverpool bi lot mat na hinh anh

Liverpool bị lột mặt nạ

33 phút trước 07:29 1/10/2025

0

Sau 15 tháng thành công rực rỡ, HLV Arne Slot của Liverpool đang đối mặt với những khó khăn đầu tiên khi đội bóng của ông nhận hai thất bại liên tiếp.

Dung voi xem thuong Mourinho hinh anh

Đừng vội xem thường Mourinho

39 phút trước 07:24 1/10/2025

0

Jose Mourinho có lần trở lại đầy cảm xúc tại Stamford Bridge khi dẫn dắt Benfica đối đầu với Chelsea trong khuôn khổ loạt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League.

Hakimi thach thuc Yamal hinh anh

Hakimi thách thức Yamal

41 phút trước 07:21 1/10/2025

0

Hậu vệ Achraf Hakimi tỏ ra tự tin khi cho rằng PSG có cách để khóa chặt Lamine Yamal trong trận đấu với Barcelona tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý