Fan Liverpool phẫn nộ

Người hâm mộ chỉ trích trung vệ Ibrahima Konate khi Liverpool thua Galatasaray 0-1 ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 1/10.

Konate chơi dưới sức trước Galatasaray.

Đội bóng của HLV Arne Slot bước vào trận đấu tại Rams Park (Istanbul) với áp lực lớn sau thất bại trước Crystal Palace cuối tuần trước. Trận thua khiến khoảng cách của họ với Arsenal ở ngôi đầu Premier League chỉ còn hai điểm. Tuy nhiên, trước bầu không khí cuồng nhiệt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liverpool tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược.

Ngay phút 16, Galatasaray mở tỷ số nhờ quả phạt đền của Victor Osimhen sau pha phạm lỗi của Dominik Szoboszlai. Sang hiệp hai, hàng thủ Liverpool tiếp tục chao đảo khi Osimhen có cơ hội đối mặt, nhưng Alisson Becker kịp cứu thua. Không may, thủ thành người Brazil dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Giorgi Mamardashvili.

Dù tung cả Mohamed Salah và Alexander Isak vào sân, "The Kop" vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ, chấp nhận thất bại 0-1. Trên mạng xã hội, cổ động viên Liverpool chỉ trích dữ dội Konate với màn trình diễn tệ hại.

Một người bức xúc: "Tôi hoàn toàn hết kiên nhẫn với Konate". "Người khác so sánh: "Konate giờ tệ chẳng khác nào Lovren ngày trước". Thậm chí, có ý kiến gay gắt: "Konate đã hết thời. Nếu không ký hợp đồng, anh ta nên ngồi dự bị cho tới khi quyết định tương lai".

Hợp đồng của Konate với Liverpool sẽ hết hạn vào cuối mùa, và anh được coi là mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid. Trong khi đó, Liverpool cần nhanh chóng xốc lại tinh thần để trở lại đường đua Premier League, với chuyến làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea vào cuối tuần này.