'Khối bê tông triệu USD' chặn đường Isak

Liverpool đến Istanbul với áp lực kép: chinh phục Champions League và chọn giữa Isak còn ì ạch hay Ekitike đang thăng hoa.

Isak chưa hoà nhập với Liverpool.

Liverpool bước vào mùa giải 2025/26 với kỳ vọng cực lớn sau khi chi hơn 200 triệu euro cho hai thương vụ đình đám: Alexander Isak (120 triệu euro từ Newcastle) và Hugo Ekitike (95 triệu euro từ Eintracht Frankfurt). Nhưng khi ánh đèn Champions League chuẩn bị sáng ở Istanbul, vấn đề nổi cộm nhất với HLV Arne Slot không nằm ở đối thủ Galatasaray, mà ở chính bài toán nhân sự trên hàng công: dung hòa hai bản hợp đồng bom tấn.

Isak - “bức tường triệu đô” chưa kịp nóng máy

Trận thua 1-2 trước Crystal Palace cuối tuần qua không chỉ khiến Liverpool đánh rơi 3 điểm mà còn phơi bày sự chật vật của Isak. Được đá chính lần đầu ở Premier League, tiền đạo người Thụy Điển gần như “lạc nhịp” trong hệ thống pressing và cường độ thi đấu mà Slot yêu cầu.

Con số thống kê nói lên tất cả. Isak mới chơi 153 phút trong tổng số 810 phút từ đầu mùa, ghi vỏn vẹn 1 bàn ở Cúp Liên đoàn - quá ít so với kỳ vọng dành cho thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Slot phải công khai trấn an dư luận: “Cậu ấy cần thêm thời gian để làm quen với cường độ. Bắt Isak chơi đủ 90 phút lúc này là thiếu khôn ngoan”. Thực tế, với thể hình cao lớn và phong cách thiên về di chuyển thông minh thay vì bùng nổ tốc độ, Isak cần nhiều tuần lễ để tái tạo nhịp sinh học ở một môi trường mới, sau mùa hè chuyển nhượng căng thẳng.

Trái ngược với Isak, Hugo Ekitike như thể sinh ra để chơi trong hệ thống của Slot.

Trái ngược với Isak, Hugo Ekitike như thể sinh ra để chơi trong hệ thống của Slot. Sau 8 trận, tiền đạo Pháp ghi 5 bàn, kiến tạo 1 lần, đạt hiệu suất trung bình 88 phút/bàn thắng - thống kê ấn tượng với bất kỳ chân sút nào trong giai đoạn khởi đầu. Ở tuổi 23, Ekitike không chỉ chứng minh bản năng săn bàn mà còn thể hiện sự linh hoạt, khi có thể phối hợp ăn ý với Salah, Gakpo hoặc Wirtz trong vai trò số 9 ảo.

Tính đến lúc này, Isak mới có 3 lần ra sân với 153 phút thi đấu, ghi 1 bàn và chưa có kiến tạo. Hiệu suất của anh dừng ở mức 153 phút cho mỗi bàn thắng - con số quá khiêm tốn so với số tiền kỷ lục mà Liverpool bỏ ra.

Trong khi đó, Ekitike đã chơi 8 trận, tổng cộng 440 phút, ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo. Trung bình, cứ 88 phút, tiền đạo người Pháp lại lập công một lần - minh chứng cho sự khác biệt rõ rệt về phong độ giữa hai bom tấn.

Trận gặp Palace, Ekitike vắng mặt vì án treo giò, để lại khoảng trống mà Isak chưa thể khỏa lấp. Và chính chi tiết ấy càng làm dấy lên câu hỏi lớn: khi Isak lấy lại thể lực và nhịp độ, Slot sẽ chọn ai cho vị trí trung phong?

Slot và bài toán khó

Với Liverpool, sự xa xỉ nhân sự đôi khi lại trở thành áp lực. Họ cần cả hai: Isak với khả năng làm tường, đánh chiếm không gian trong vòng cấm, và Ekitike với tốc độ cùng khả năng bùng nổ. Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép sự thử nghiệm kéo dài. Một lựa chọn sai lầm có thể khiến Liverpool đánh mất thế trận ở Champions League, nơi mỗi điểm số đều quý giá.

Isak cần chứng minh giá trị.

Trước mắt, Slot nhiều khả năng đặt niềm tin vào Ekitike trong chuyến làm khách tại RAMS Park của Galatasaray. Lý do đơn giản: phong độ. Cầu thủ Pháp đang “cháy” bàn thắng, còn Isak vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn “tiền mùa giải cá nhân”.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa Isak - “khối bê tông triệu đô” - đang đứng trước thách thức cực lớn: phải chứng minh bản thân đủ khác biệt để không bị nuốt chửng trong guồng quay khắc nghiệt của Anfield.

Nếu chỉ xét nội bộ, Liverpool quá nhiều bài toán phải giải. Nhưng đối thủ của họ, Galatasaray, cũng không hề dễ chơi. Đội bóng của Okan Buruk biến RAMS Park thành “pháo đài” với 9 bàn thắng và chỉ 2 lần thủng lưới ở những trận sân nhà gần nhất. Dù thua đậm Frankfurt ở lượt mở màn, họ vẫn sở hữu những ngôi sao hạng nặng như Gündogan, Osimhen hay Sane - đủ sức biến Istanbul thành một đêm ác mộng cho bất cứ gã khổng lồ nào.

Liverpool đang đứng ở ngã ba đường. Họ vừa phải chứng minh bản lĩnh ứng viên Champions League, vừa phải giải bài toán nhân sự “bom tấn kép” Isak-Ekitike. Một bên là “bức tường triệu đô” còn đang đi tìm nhịp điệu, một bên là mũi công trẻ đang nổ súng đều đặn.

Sự lựa chọn của Slot ở RAMS Park sẽ không chỉ quyết định kết quả một trận đấu, mà còn có thể định hình tương lai cả mùa giải.