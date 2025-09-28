HLV Liverpool trút giận lên học trò

HLV Arne Slot chỉ trích sai lầm của hậu vệ Jeremie Frimpong khiến Liverpool nhận thất bại 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Slot chỉ trích sai lầm của học trò. Ảnh: Reuters.

Chuỗi trận toàn thắng của Liverpool dưới thời HLV Arne Slot chính thức khép lại sau thất bại trước Crystal Palace. Trận thua này phơi bày nhiều vấn đề trong hệ thống phòng ngự của Liverpool, đặc biệt là ở các tình huống cố định.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Slot tỏ ra không hài lòng với cách các học trò phòng ngự ở bàn thua thứ hai ở phút 90+7. Ông chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình vì phòng ngự như vậy. Một cầu thủ đã lao lên vì muốn phản công, nhưng thời gian gần hết rồi, chỉ cần tập trung phòng ngự. Tư duy quá thiên về tấn công của cậu ấy đã dẫn tới bàn thua quyết định".

Dù không chỉ đích danh, truyền thông Anh cho rằng phát biểu của Slot nhắm vào Jeremie Frimpong - hậu vệ phải đã mắc lỗi vị trí, bỏ quên Eddie Nketiah trong bàn thua.

Slot cũng chỉ ra điểm yếu mới của Liverpool: “Mùa trước chúng tôi gần như không thủng lưới từ các pha cố định. Nhưng trước Newcastle chúng tôi nhận hai bàn, và hôm nay thêm hai bàn nữa. Đây là điều phải cải thiện ngay nếu muốn cạnh tranh danh hiệu".

Sau trận thua này, Liverpool sẽ bước vào tuần thi đấu đầy thử thách. Họ sẽ chạm trán Galatasaray tại lượt 2 của League Phase, Champions League vào ngày 1/10, trước khi hành quân đến sân Stamford Bridge để gặp Chelsea sau đó 3 ngày tại Premier League.

