Đội La Liga gạch tên cầu thủ nhập tịch Malaysia

  • Chủ nhật, 28/9/2025 00:03 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Đêm 27/9, Deportivo Alaves quyết định loại Facundo Garces khỏi đội hình thi đấu trận gặp Mallorca thuộc vòng 7 La Liga sau án phạt từ FIFA.

Alaves loại Facundo Garces trong lúc chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA.

"Chúng tôi nhận được thông báo về án phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA áp dụng với Facundo Garces. Do quyết định này, Facundo Garces sẽ không thể góp mặt trong danh sách thi đấu ở trận gặp Mallorca", thông báo của Alaves có đoạn.

Đáng chú ý, Alaves nhấn mạnh sự tôn trọng đối với nguyên tắc "suy đoán vô tội" dành cho cầu thủ, đồng thời bày tỏ mong muốn toàn bộ quy trình pháp lý sớm được làm sáng tỏ và khép lại nhanh chóng.

Alaves tuân thủ phán quyết của FIFA, song khéo léo thể hiện sự ủng hộ dành cho Garces trong bối cảnh tương lai của trung vệ gốc Argentina trở thành tâm điểm tranh cãi.

Garces trưởng thành ở CLB Colon (Argentina), ra sân 129 trận giai đoạn 2020-2024, trước khi ký hợp đồng 3 năm rưỡi với Alaves. Mùa này, Garces đá trọn vẹn 90 phút trong 6 trận, giúp Alaves đứng thứ 10 ở La Liga trước khi bị loại khỏi đội hình do nhận án phạt từ FIFA.

Tháng 6/2025, Garces ra mắt tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Tối 26/9, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Các cầu thủ phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng.

Hồi tháng 8, Garces cho biết anh đủ điều kiện khoác áo Malaysia nhờ "cụ" của mình. Theo quy định, cầu thủ chỉ được phép thi đấu cho tuyển quốc gia nếu có cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch hoặc sinh ra tại quốc gia đó. Trường hợp "từ đời cụ" như phát biểu của Garces không hợp lệ.

AFC lên tiếng sau án phạt của Malaysia

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến quyết định kỷ luật của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch.

8 giờ trước

Bức ảnh Indonesia - FIFA gây tranh cãi trong vụ Malaysia nhập tịch

Tối 27/9, thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - thân thiết với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Erick Thohir.

10 giờ trước

Indonesia bị nghi đứng sau vụ khiếu nại Malaysia nhập tịch

Phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena cho rằng có "thế lực nước ngoài" tìm cách can thiệp nhằm làm suy yếu tuyển quốc gia Malaysia.

16 giờ trước

Minh Nghi

