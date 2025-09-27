Địa chấn tại Premier League

Đêm 27/9, Liverpool bị Crystal Palace quật ngã với tỷ số 2-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool thua trận đầu ở mùa giải năm nay.

Crystal Palace viết nên trang sử mới tại Selhurst Park khi hạ gục đương kim vô địch Liverpool bằng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 7 của Eddie Nketiah, qua đó kéo dài chuỗi bất bại lên con số kỷ lục 18 trận trên mọi đấu trường.

Trái ngược với thế trận kiểm soát bóng vượt trội của Liverpool trong hiệp một, đội chủ nhà lại là những người tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 9, từ tình huống phạt góc tưởng chừng vô hại, Ryan Gravenberch đánh đầu phá bóng không dứt khoát, để Ismaïla Sarr băng vào sút tung lưới ở cự ly gần. Đây đã là bàn thắng thứ 5 mà tiền đạo người Senegal ghi vào lưới Liverpool, biến anh thành “hung thần” quen thuộc của đội bóng vùng Merseyside.

Sau bàn mở tỷ số, Palace chơi đầy hưng phấn. Yeremy Pino và Jean-Philippe Mateta liên tiếp có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng sự xuất sắc của Alisson giúp Liverpool thoát thua trong gang tấc.

Ngược lại, ở bên kia chiến tuyến, Alexander Isak - trong lần đá chính đầu tiên mùa này - cho thấy sự thiếu cảm giác bóng. Pha đi bóng vượt qua thủ môn Henderson của anh bị vô hiệu hóa bởi góc sút quá hẹp.

Tình huống đáng kể nhất của Liverpool trong hiệp một đến ở phút 37, khi Ibrahima Konaté bật cao đánh đầu chệch cột dọc. Trước giờ nghỉ, Mateta còn khiến khung thành Liverpool rung chuyển bằng cú cứa lòng dội cột dọc.

Crystal Palace đánh bại Liverpool.



Bước sang hiệp hai, HLV Arne Slot tung Cody Gakpo vào sân và sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Chỉ vài phút sau khi góp mặt, Gakpo tạo ra sóng gió với cú cứa lòng sát cột. Florian Wirtz sau đó cũng thử tài Henderson bằng pha vô-lê nhưng chưa đủ hiểm để chuyển hóa thành bàn thắng.

Isak tiếp tục gây thất vọng khi bỏ lỡ thêm một cơ hội ngon ăn trong vòng cấm. Dẫu vậy, sức ép khủng khiếp của Liverpool cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 88. Federico Chiesa nhanh chân đệm bóng gỡ hòa 1-1 sau tình huống hỗn loạn trước khung thành. Bàn thắng vẫn được công nhận bất chấp VAR xem xét khả năng Salah để bóng chạm tay trong pha bóng trước đó.

Khi tưởng chừng Liverpool có thể kiếm được 1 điểm, Palace tung ra nhát kiếm quyết định. Phút 90+7, Nketiah chọn vị trí chuẩn xác trong vòng cấm, tung cú dứt điểm cận thành khiến Alisson hoàn toàn bó tay. Selhurst Park nổ tung, và Palace lần thứ hai liên tiếp ở mùa này quật ngã “Lữ đoàn đỏ”.

Chiến thắng lịch sử đưa Crystal Palace leo lên vị trí thứ hai Premier League, chỉ còn kém Liverpool 3 điểm. Với màn trình diễn kiên cường và bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định, “Đại bàng” không chỉ phá dớp trước nhà vô địch mà còn khẳng định họ thực sự là kẻ thách thức đáng gờm ở mùa giải 2025/26.