Các CLB Premier League kiếm bộn tiền từ UEFA

UEFA công bố phân bổ quỹ thưởng cho loạt trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng các giải đấu châu Âu mùa 2025/26.

Bóng đá Anh vẫn áp đảo ở châu Âu mùa này.

Với cách chia thưởng dựa trên hệ số tham dự và kết quả thi đấu của 39 quốc gia dự Champions League và Europa League, những đội từ Anh dẫn đầu mức thưởng với số tiền lên tới 365 triệu euro.

Man City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Aston Villa đều giành những chiến thắng cho Premier League ở loạt trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng, trong khi Newcastle và Chelsea nhận thất bại. Forest có kết quả hòa 2-2 trước Betis tại Europa League.

Số lượng đội đông đảo tham dự Champions League và Europa League, đồng thời kết quả thi đấu tốt giúp Premier League kiếm bộn tiền. Các đội ở La Liga xếp thứ hai trong phân bổ quỹ thưởng của UEFA, với mức 265 triệu euro.

Đức xếp thứ ba với 250 triệu euro. Italy xếp thứ tư với 224 triệu euro. Phân bổ này dựa trên số đội tham gia và hệ số UEFA 5 năm. Theo Opta, sự chênh lệch rõ rệt giữa số tiền thưởng của các đội bóng Anh (365 triệu euro) và các nền bóng đá nhỏ hơn (như CH Czech với 51 triệu euro) nhấn mạnh chênh lệch tài chính ngày càng tăng.

Số tiền 5 giải đấu lớn nhất gồm Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp, thu về cho loạt trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng chiếm hơn 70% tổng quỹ. Loạt trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng Champions League và Europa League đã diễn ra trong trung tuần tháng 9. Mùa giải mới của Conference League sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 10.