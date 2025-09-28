Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trọng tài lại khiến Premier League dậy sóng

  • Chủ nhật, 28/9/2025 10:19 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Cựu "vua áo đen" Keith Hackett chỉ trích trọng tài và VAR khi công nhận bàn thắng của Liverpool ở trận thua Crystal Palace 1-2 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9.

Salah trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Trên sân Selhurst Park, Liverpool tưởng như giành được một điểm quý giá nhờ bàn gỡ hòa 1-1 muộn của Federico Chiesa vào phút 88.

Bàn thắng của Chiesa đến từ một tình huống lộn xộn, khi đường chuyền của Ryan Gravenberch gây hỗn loạn cho hàng thủ Palace. Song, bàn thắng này trải qua quá trình kiểm tra VAR vì nghi ngờ Mohamed Salah có thể chạm tay vào bóng.

Khi Gravenberch tạt bóng vào trong, tay của Salah dường như chạm vào bóng, khiến hàng thủ Palace hỗn loạn và tạo cơ hội cho Chiesa dứt điểm cận thành. Sau khi xem xét, VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Tài khoản chính thức của Trung tâm Điều hành Trận đấu Premier League khẳng định: "Phút 87, quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài được VAR kiểm tra và xác nhận – bởi không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Salah chạm tay vào bóng trong tình huống dẫn đến bàn thắng".

Premier League anh 1

Ống kính quay chậm cho thấy Salah khả năng cao dùng tay chạm bóng.

Tuy nhiên, cựu trọng tài và cựu giám đốc Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL), Keith Hackett, lại không đồng tình với quan điểm của đội ngũ điều hành giải đấu. Ông Hackett bày tỏ: "Thật khó hiểu bởi khi xem lại đoạn video, rõ ràng Salah cố tình dùng tay, làm cơ thể anh ta phình to ra, vươn tay lên trời để chạm bóng. Trọng tài chính không nhận ra tình huống này".

"Sau đó, VAR kiểm tra nhưng lại không đưa ra quyết định đúng. Đây rõ ràng là một pha bóng chạm tay. Có điều gì đó không ổn – hoặc là vấn đề về tương tác, hoặc kỹ thuật – bởi bằng chứng video cho thấy rõ ràng đã có một tình huống chạm tay xảy ra. Bàn thắng không thể được công nhận. Không có gì để bàn cãi", cựu trọng tài Premier League nhấn mạnh.

Dù vậy, Cyrstal Palace vẫn giành được 3 điểm. Chiến thắng đưa đội chủ nhà leo lên vị trí thứ hai Premier League, chỉ còn kém Liverpool 3 điểm. "Đại bàng" hứa hẹn là kẻ thách thức đáng gờm ở mùa giải 2025/26.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Premier League Liverpool FC Crystal Palace Keith Hackett

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

