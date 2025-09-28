Trọng tài lại khiến Premier League dậy sóng

Cựu "vua áo đen" Keith Hackett chỉ trích trọng tài và VAR khi công nhận bàn thắng của Liverpool ở trận thua Crystal Palace 1-2 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9.

Salah trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Trên sân Selhurst Park, Liverpool tưởng như giành được một điểm quý giá nhờ bàn gỡ hòa 1-1 muộn của Federico Chiesa vào phút 88.

Bàn thắng của Chiesa đến từ một tình huống lộn xộn, khi đường chuyền của Ryan Gravenberch gây hỗn loạn cho hàng thủ Palace. Song, bàn thắng này trải qua quá trình kiểm tra VAR vì nghi ngờ Mohamed Salah có thể chạm tay vào bóng.

Khi Gravenberch tạt bóng vào trong, tay của Salah dường như chạm vào bóng, khiến hàng thủ Palace hỗn loạn và tạo cơ hội cho Chiesa dứt điểm cận thành. Sau khi xem xét, VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Tài khoản chính thức của Trung tâm Điều hành Trận đấu Premier League khẳng định: "Phút 87, quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài được VAR kiểm tra và xác nhận – bởi không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Salah chạm tay vào bóng trong tình huống dẫn đến bàn thắng".

Ống kính quay chậm cho thấy Salah khả năng cao dùng tay chạm bóng.

Tuy nhiên, cựu trọng tài và cựu giám đốc Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL), Keith Hackett, lại không đồng tình với quan điểm của đội ngũ điều hành giải đấu. Ông Hackett bày tỏ: "Thật khó hiểu bởi khi xem lại đoạn video, rõ ràng Salah cố tình dùng tay, làm cơ thể anh ta phình to ra, vươn tay lên trời để chạm bóng. Trọng tài chính không nhận ra tình huống này".

"Sau đó, VAR kiểm tra nhưng lại không đưa ra quyết định đúng. Đây rõ ràng là một pha bóng chạm tay. Có điều gì đó không ổn – hoặc là vấn đề về tương tác, hoặc kỹ thuật – bởi bằng chứng video cho thấy rõ ràng đã có một tình huống chạm tay xảy ra. Bàn thắng không thể được công nhận. Không có gì để bàn cãi", cựu trọng tài Premier League nhấn mạnh.

Dù vậy, Cyrstal Palace vẫn giành được 3 điểm. Chiến thắng đưa đội chủ nhà leo lên vị trí thứ hai Premier League, chỉ còn kém Liverpool 3 điểm. "Đại bàng" hứa hẹn là kẻ thách thức đáng gờm ở mùa giải 2025/26.