Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid lập kỷ lục tệ hại sau 75 năm

  • Chủ nhật, 28/9/2025 07:07 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối 27/9, Atletico Madrid hạ Real Madrid 5-2 trên sân nhà Riyadh Air Metropolitano ở vòng 7 La Liga, qua đó thiết lập nhiều cột mốc đáng nhớ.

Real Madrid đại bại ở derby thủ đô với Atletico.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Atletico Madrid trước Real Madrid tại La Liga kể từ trận thắng 4-0 vào năm 2015. Đáng chú ý, lần gần nhất Atletico ghi được 5 bàn vào lưới Real Madrid đã từ năm 1950, đánh dấu một cột mốc lịch sử sau hơn bảy thập kỷ.

Cú đúp của Alvarez, cùng với các pha lập công từ trung vệ Robin Le Normand, hai tiền đạo Sorloth và Griezmann giúp Atletico Madrid có chiến thắng đậm khó tin 5-2 ở trận derby thủ đô. Nhờ thế, Atletico kéo dài chuỗi bất bại trước "Los Blancos" lên 6 trận tại La Liga, san bằng kỷ lục chuỗi bất bại dài nhất của họ trước đối thủ này trong lịch sử giải đấu.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sự thống trị của Atletico trong các cuộc đối đầu gần đây mà còn chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso từ đầu mùa giải 2025/26.

Trước khi gặp Atletico, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đang có phong độ hoàn hảo, khi có chuỗi 7 trận toàn thắng tại La Liga (6 trận) và Champions League mùa giải 2025/26.

Siêu phẩm của Alvarez nhấn chìm Real

Tối 27/9, Julián Alvarez tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng của mình khi lập cú đúp giúp Atletico Madrid hạ Real Madrid 5-2 trên sân nhà Riyadh Air Metropolitano ở vòng 7 La Liga.

13 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Real Madrid Atletico

    Đọc tiếp

    Man City khong de bi ha be hinh anh

    Man City không dễ bị hạ bệ

    7 phút trước 10:30 28/9/2025

    0

    Sau tháng 8 đầy lo âu, Manchester City bước sang tháng 9 với nhiều ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Pep Guardiola đã một lần nữa chứng minh: đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng tái sinh của nhà vô địch.

    Son Heung-min lam nen lich su hinh anh

    Son Heung-min làm nên lịch sử

    10 phút trước 10:26 28/9/2025

    0

    Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.

    Trong tai lai khien Premier League day song hinh anh

    Trọng tài lại khiến Premier League dậy sóng

    17 phút trước 10:19 28/9/2025

    0

    Cựu "vua áo đen" Keith Hackett chỉ trích trọng tài và VAR khi công nhận bàn thắng của Liverpool ở trận thua Crystal Palace 1-2 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý