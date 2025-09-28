Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Crystal Palace khiến cả nước Anh choáng váng

  • Chủ nhật, 28/9/2025 06:48 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Crystal Palace đang trải qua một hành trình đáng kinh ngạc với chuỗi 18 trận bất bại, san bằng kỷ lục dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, Crystal Palace không chỉ phá vỡ các kỷ lục của chính mình mà còn trở thành hiện tượng tại Premier League.

Tối 27/9, Palace tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng của mình từ đầu mùa khi thắng kịch tính 2-1 ngay trên sân nhà trước Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Họ là đội bóng Premier League duy nhất chưa thua trận nào trên mọi đấu trường mùa này.

Thậm chí, nếu tính kể từ khi mùa giải bắt đầu với trận Siêu cúp Anh năm nay, Palace cũng không thua. Ở trận Siêu cúp Anh hồi tháng 8, Liverpool để thua Crystal Palace 2-3 trên chấm luân lưu.

Tại Ngoại hạng Anh, Crystal Palace chiếm giữ vị trí thứ 2 sau 6 vòng. Nhà đương kim vô địch FA Cup có được 12 điểm (thắng 3 hòa 3), chỉ kém Liverpool 3 điểm. Chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước chính Liverpool giúp Crystal Palace chấm dứt khởi đầu toàn thắng của chính đối thủ tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

Tính xa hơn từ tháng 4, đội bóng thuộc khu vực Nam London đang duy trì chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các giải đấu, bao gồm những chiến thắng tại Wembley trước Manchester City ở chung kết FA Cup mùa trước.

Đây cũng là chuỗi bất bại dài thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ, sánh ngang kỷ lục 18 trận bất bại năm 1969. Bất chấp việc mất trụ cột, Crystal Palace cho thấy họ vẫn là "ngựa ô" của Premier League mùa này. Với phong độ hiện tại, Palace đang gửi thông điệp mạnh mẽ rằng họ sẵn sàng thách thức mọi đối thủ mùa này.

Địa chấn tại Premier League

Đêm 27/9, Liverpool bị Crystal Palace quật ngã với tỷ số 2-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

11 giờ trước

Tường Linh

