Wirtz bị chế nhạo là 'điệp viên 007'

Florian Wirtz trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ sau màn trình diễn nhạt nhòa trong thất bại 1-2 của Liverpool trước Crystal Palace ở vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Wirtz bị chỉ trích vì phong độ thấp. Ảnh: Reuters

Bản hợp đồng trị giá tới 116 triệu bảng của Liverpool vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo nào từ đầu mùa, dù liên tiếp được HLV Arne Slot trao cơ hội.

Trước Crystal Palace, HLV Arne Slot đưa Wirtz trở lại đội hình xuất phát với hy vọng giúp anh tìm lại phong độ, sau khi để tiền vệ này ngồi dự bị ở cuộc đối đầu với Everton. Nhưng thay vì bố trí Wirtz ở vị trí “số 10” sở trường, Slot thử nghiệm anh trong vai trò chạy cánh trái.

Ở vai trò mới, Wirtz lại thường xuyên bó vào trung lộ, khiến cánh trái bị bỏ trống dù hậu vệ Milos Kerkez nỗ lực chồng biên. Sự lúng túng ở vị trí mới khiến Wirtz bị nhiều cổ động viên chế nhạo trên mạng xã hội.

Wirtz (7) gây thất vọng trước Palace. Ảnh: Reuters.

Một tài khoản X viết: “Ai đang đá cánh trái vậy? Tôi không thấy Wirtz đứng đúng vị trí". Người khác nhận xét: “Sự thật phũ phàng là hiện tại chúng ta chơi hay hơn khi không có Wirtz". Một CĐV khác chỉ ra: “Wirtz thực sự đang trở thành điệp viên 007, với 0 bàn thắng, 0 kiến tạo sau 7 trận".

Sau trận, Wirtz thừa nhận thể lực bị bào mòn ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo trong lối chơi: “Tôi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về quãng đường di chuyển trên sân để cố gắng làm đúng yêu cầu của HLV. Tôi cần rất nhiều sức cho việc đó, nên khi có bóng, đôi khi tôi không đủ năng lượng để xử lý tốt".

Áp lực dành cho Wirtz ngày càng gia tăng, đặc biệt khi anh là một trong những bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Premier League. HLV Slot buộc phải tìm cách giúp tiền vệ này cải thiện phong độ.

