Gyokeres danh dau ghi ban cho Arsenal hinh anh

Gyokeres đánh đầu ghi bàn cho Arsenal

05:36 10/8/2025 05:36 10/8/2025 Thể thao 17.6K

Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.

Yamal 'nhay mua' o Han Quoc hinh anh

Yamal 'nhảy múa' ở Hàn Quốc

21:33 4/8/2025 21:33 4/8/2025 Thể thao 22.9K

Tối 4/8, Lamine Yamal liên tục thực hiện các động tác qua người kỹ thuật trong trận giao hữu Barcelona thắng Daegu 5-0 ở Hàn Quốc.

Sieu pham cua Marta giai cuu Brazil hinh anh

Siêu phẩm của Marta giải cứu Brazil

07:37 3/8/2025 07:37 3/8/2025 Thể thao 23.0K

Trong trận chung kết Copa America nữ 2025 sáng 3/8, Marta ghi bàn ở phút bù giờ 90+6, giúp Brazil san bằng tỷ số 3-3, để rồi sau đó hạ Colombia 5-4 trên chấm luân lưu.

